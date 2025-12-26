Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко

Шотландського ексфутболіста вважають одним з найкращих гравців «лісників»

Легендарний вінгер «Ноттінгем Форест» та збірної Шотландії Джон Робертсон пішов із життя у віці 72 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу англійського клубу.

Робертсон назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу як ключовий виконавець «золотої епохи» Браяна Клафа, ставши символом перетворення команди з середняка другого дивізіону на домінуючу силу європейського континенту. Гравець здобув два титули Кубка європейських чемпіонів

Його внесок у найгучніші тріумфи «лісників» став вирішальним: у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1979 року проти «Мальме» саме після його асисту було забито переможний м'яч, а вже наступного року, у фіналі проти «Гамбурга», він самостійно реалізував гольовий момент, забезпечивши клубу захист титулу. Браян Клаф, попри початковий скепсис щодо фізичної форми гравця, згодом називав Робертсона «Пікассо нашого футболу», відзначаючи його феноменальну здатність до філігранних передач лівою ногою.

Протягом двох періодів виступів за «Ноттінгем Форест» футболіст провів понад 500 офіційних матчів. Крім успіхів на клубному рівні, Робертсон залишив помітний слід у національній збірній Шотландії, за яку зіграв 28 поєдинків. Зокрема, він став автором переможного гола у ворота Англії в 1981 році. Після завершення ігрової кар'єри Джон продовжував працювати у футболі, тривалий час обіймаючи посаду асистента Мартіна О’Нілла, зокрема в «Астон Віллі».

В офіційній заяві представники «Ноттінгем Форест» підкреслили скромність Робертсона та абсолютну відданість клубу, через що на «Сіті Граунд» його офіційно визнають найвеличнішим в історії колективу.

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри.