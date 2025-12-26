Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
google social img telegram social img facebook social img
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
У міжнародних матчах збірних Робертсон за Шотландію забив сімом різним командам
фото: соціальні мережі «Ноттінгем Форест»

Шотландського ексфутболіста вважають одним з найкращих гравців «лісників»

Легендарний вінгер «Ноттінгем Форест» та збірної Шотландії Джон Робертсон пішов із життя у віці 72 років. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на прес-службу англійського клубу. 

Робертсон назавжди вписав своє ім'я в історію світового футболу як ключовий виконавець «золотої епохи» Браяна Клафа, ставши символом перетворення команди з середняка другого дивізіону на домінуючу силу європейського континенту. Гравець здобув два титули Кубка європейських чемпіонів

Його внесок у найгучніші тріумфи «лісників» став вирішальним: у фіналі Кубка європейських чемпіонів 1979 року проти «Мальме» саме після його асисту було забито переможний м'яч, а вже наступного року, у фіналі проти «Гамбурга», він самостійно реалізував гольовий момент, забезпечивши клубу захист титулу. Браян Клаф, попри початковий скепсис щодо фізичної форми гравця, згодом називав Робертсона «Пікассо нашого футболу», відзначаючи його феноменальну здатність до філігранних передач лівою ногою.

Протягом двох періодів виступів за «Ноттінгем Форест» футболіст провів понад 500 офіційних матчів. Крім успіхів на клубному рівні, Робертсон залишив помітний слід у національній збірній Шотландії, за яку зіграв 28 поєдинків. Зокрема, він став автором переможного гола у ворота Англії в 1981 році. Після завершення ігрової кар'єри Джон продовжував працювати у футболі, тривалий час обіймаючи посаду асистента Мартіна О’Нілла, зокрема в «Астон Віллі».

В офіційній заяві представники «Ноттінгем Форест» підкреслили скромність Робертсона та абсолютну відданість клубу, через що на «Сіті Граунд» його офіційно визнають найвеличнішим в історії колективу. 

Нагадаємо, що у Бурунді футболіст помер після гри через чаклунський ритуал. За словами очевидців, причиною смерті стала монета, яку гравець проковтнув під час гри. 

Теги: Ноттінгем НОВИНИ ФУТБОЛУ смерть

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Військовослужбовець Олександр Шемет більшу частину життя проживав у Львівській області
Катастрофа гелікоптера 17 грудня: серед загиблих – Герой України Олександр Шемет
23 грудня, 06:45
Маріо Пінейда грав за національну збірну Еквадору, а також за молодіжну її версію
Еквадорського футболіста разом з дружиною вбили на батьківщині
18 грудня, 14:13
Через часті обстріли жительки Херсону змушені народжувати дітей у піземному пологовому будинку
Під час війни в Україні зросла материнська смертність. Заява ООН
11 грудня, 10:02
Антиросійський плакат було розгорнуто на матчі 26 березня 2024 року
УЄФА покарала Україну за антиросійський банер на матчі
5 грудня, 18:40
Під час голосування Німеччина випередила в тендері Польщу та спільну заявку Данії і Швеції
Виконком УЄФА затвердив господаря жіночого Євро-2029 з футболу: де пройде турнір
4 грудня, 14:32
У чемпіонаті світу з сокии беруть участь 32 національні команди
Збірна України із сокки здобула розгромну перемогу на чемпіонаті світу
2 грудня, 18:45
За скоєне ДТП водієві загрожує до десяти років позбавлення волі
Водія Tesla, який на смерть збив школярку на пішохідному переході на Оболоні, взято під варту
1 грудня, 17:02
Рекордсмени Муньйос і Доуман уперше зіграли разом у складі англійського клубу, незважаючи лише на два роки різниці
Росте нова легенда? Іспанець став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів U19
26 листопада, 23:17
У 1991-1994 роках Соболєв був першим заступником голови адміністрації Волгоградської області
Пішов з життя один з творців «Іскандера», якими Росія тероризує Україну
26 листопада, 11:51

Новини

Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Помер епохальний гравець команди, за яку грає Зінченко
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Конкурент Луніна по основному складу «Реала» мав шанс змінити чемпіонат
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
Ковтун відповів на гостру критику через зміну громадянства
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
ЗСУ ліквідували на фронті 18-річного титулованого російського борця
Титулований борець відмовився від російського громадянства
Титулований борець відмовився від російського громадянства
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади
Ексочільник УАФ Павелко зʼявився в переліку осіб, які переховуються від органів влади

Новини

Різдво Христове 2025: щирі побажання у прозі і віршах та яскраві листівки
24 грудня, 16:05
Різдво Христове 2025: традиції, прикмети та заборони
24 грудня, 12:25
Святвечір 2025: найкращі привітання у прозі і віршах та святкові листівки
24 грудня, 07:11
Святвечір 2025: як святкувати, прикмети, молитва, традиції та заборони
23 грудня, 21:30
У Києві було оголошено відбій повітряної тривоги
23 грудня, 16:32
Святвечір 2025: 12 страв, які обов'язково потрібно приготувати
22 грудня, 21:15

Прес-релізи

Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
Автобуси, тролейбуси і навіть трамваї? Корпорація «Еталон» відзвітувала про роботу у 2025 році
22 грудня, 11:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua