Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
google social img telegram social img facebook social img
Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
Овечкін є наближеною особою до Путіна

Овечкін: Коли нас повернуть на міжнародні змагання, ми вже будемо вболівальниками

Нападник клубу НХЛ «Вашингтон Кепіталз» та прихильник диктатора Володимира Путіна російський хокеїст Олександр Овечкін заявив, що буде вже вболівальником, коли росіян повернуть на міжнародну арену. Про це повідомляє «Главком».

«Я думаю, коли нас повернуть [на міжнародні змагання], ми вже будемо вболівальниками», – заявив 39-річній Овечкін.

Раніше Міжнародна федерація хокею (IIHF) вирішила не допускати російські збірні до участі в Олімпійських іграх в Італії.

Також команди з Росії відсторонені від усіх турнірів під егідою IIHF із лютого 2022 року – початку повномасштабної російської агресії проти України.

Як повідомлялося, Овечкін потрапив до бази сайту «Миротворець».

На сайті «Миротворець» вказано, що він є співучасником злочинів російської влади проти України та її громадян.

«Участь у міжнародних змаганнях з метою відбілювання репутації (sportwashing) Росії, поширення дезінформації, виправдання та легітимізації агресії проти України серед іноземної аудиторії, забезпечення шляхів налагодження міжнародних зв'язків та співробітництва в обхід санкцій через демонстрацію збереження присутності Росії у цивілізованому світі у складі міжнародних спортивних комітетів та федерацій», – йдеться на «Миротворці».

Також зазначається, що Овечкін є відомим прихильником та наближеною особою до Володимира Путіна.

«Отримує від президента особисті подарунки. Користуючись своєю популярністю, робить вагомий внесок у зміцнення путінської диктатури та поширення наративів кремлівської пропаганди, наголошуючи, що його дім – Росія, а Путін – його президент. У фото профілю свого приватного облікового запису в соцмережі Instagram розмістив спільне з Путіним фото. Заснував та фінансує громадський рух «Команда Путіна». Овечкін використовує свій статус зоряного міжнародного спортсмена для підтримки Путіна на міжнародній арені, зокрема у 2018-2019 роках, намагаючись увійти в оточення Дональда Трампа. У червні 2023 року отримав від Путіна подяку «за трудові успіхи та багаторічну сумлінну роботу» . 2015 року відвідував тимчасово окупований Крим», – наголошується на «Миротворці».

Нагадаємо, нападник клубу НХЛ «Вашингтон» Олександр Овечкін поспілкувався з підсанкційною головою Ради Федерації РФ Валентиною Матвієнко та подарував їй своє джерсі.

«У Раді Федерації сьогодні великий день спорту. Крім міністра спорту РФ Михайла Дегтярьова в будівлі на Великій Дмитрівці помічений рекордсмен, триразовий чемпіон світу з хокею Олександр Овечкін», – йдеться у телеграм-каналі Ради Федерації РФ.

Матвієнко, яка є давньою соратницею російського диктатора Володимира Путіна, перебуває під санкціями багатьох країн за підтримку російської війни проти України.

Теги: Алєксандр Овечкін хокей спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євфросинія Кривицька та Іван Лабунець (у центрі) здобули золото Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Вчора, 20:40
Терлюга у 1/2 фіналу перемогла китаянку Ючун Вей
Терлюга здобула першу для України нагороду Всесвітніх ігор 2025 року
Вчора, 13:25
Раніше російські веслувальники пропустили молодіжний чемпіонат світу у Польщі
Російські веслувальники пропустять юніорську першість світу, бо Литва відмовила їм у візах
4 серпня, 17:28
В останній шостій спробі Середа (ліворуч) виконав стрибок на 91.80 балів, що дозволило йому здобути срібло
Середа здобув срібло чемпіонату світу зі стрибків у воду
3 серпня, 14:01
Лохте опублікував фото з надгробком
Шестиразовий олімпійський чемпіон «похоронив» американське плавання
2 серпня, 11:12
У сумі двоборства українці здобули 9 «великих медалей»
Українці здобули 32 нагороди на чемпіонаті Європи серед юнаків та дівчат
1 серпня, 11:25
Переможний результат українця – 1588 балів
Ковальчук здобув золото чемпіонату Європи з п'ятиборства
26 липня, 10:07
Харькова (четверта ліворуч) відмовилася робити світлину з російським військовим та залишила подіум
Депутатка Думи влаштувала істерику через відмову українки Харькової робити фото з російським військовим
24 липня, 15:39
Федоровцев з 2016 по 2020 рік відбував дискваліфікацію, пропустивши Олімпіаду-2016
Олімпійський чемпіон з РФ, який погорів на допінгу, поскаржився на англосаксів
22 липня, 08:39

Новини

Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
Прихильник Путіна Овечкін розповів, коли очікує повернення Росії на міжнародні змагання
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор
Каратист Талібов здобув золото Всесвітніх ігор
Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Україна – Словаччина: де дивитися гру пре-кваліфікації чемпіонату світу з баскетболу
Адміністрація Байдена хотіла вигнати з НХЛ усіх російських хокеїстів, щоб покарати Путіна
Адміністрація Байдена хотіла вигнати з НХЛ усіх російських хокеїстів, щоб покарати Путіна
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Терлюга зробила зворушливе фото з маленькою донькою після здобуття медалі Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор
Українці вибороли три нагороди в перший день Всесвітніх ігор

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
273K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 9 серпня: ситуація на фронті
109K
Карта повітряних тривог України онлайн 9 серпня 2025
8287
Офіс президента прокоментував конфлікти цивільних з ТЦК
4028
Колишнього ведучого призначено речником Міноборони
2405
«Україні не дадуть ні місця, ні голосу». Дипломат жорстко висловився про переговори з Путіним
1830
Трамп відібрав у Путіна усі його здобутки. Спонсор свята Ердоган

Новини

«Дія» планує купити суперсервери для штучного інтелекту: деталі
Вчора, 19:11
Окупанти атакували Ірпінь та Бучу дронами: виникли пожежі
Вчора, 01:59
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 01:24
Мешканці Донецька влаштували розбірки через воду для поливу городу (відео)
7 серпня, 13:25
Боєць ЗСУ, на тілі якого окупанти випалили «Слава Росії», розповів про знущання в полоні
7 серпня, 12:39
Україні та РФ потрібно шукати ґрунт для порозуміння – радник Ердогана
6 серпня, 18:41

Прес-релізи

Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
Міжнародна мистецька акція «Знаки ідентичності»
16 липня, 21:39
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua