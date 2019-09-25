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    Шкільну майку легендарного Леброна Джеймса продадуть за 300 тисяч доларів

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    Леброн Джеймс - Шкільну майку легендарного Леброна Джеймса продадуть за 300 тисяч доларів
    Леброн Джеймс
    НБА

    Раритетний лот уже виставлено на аукціон

    Шкільну ігрову майку зіркового форварда Лейкерс Леброна Джеймса продадуть за суму в понад 300 тисяч доларів. Її вже виставлено на аукціон, стверджує TMZ Sports.

    Саме в цій майці майбутній триразовий чемпіон НБА виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері.

    Лот від легенди баскетболу пам’ятний тим, що в цій майці форвард фотографувався на обкладинку журналу Sports Illustrated 2002 року.

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