Шкільну майку легендарного Леброна Джеймса продадуть за 300 тисяч доларів
Леброн Джеймс
НБА
Раритетний лот уже виставлено на аукціон
Шкільну ігрову майку зіркового форварда Лейкерс Леброна Джеймса продадуть за суму в понад 300 тисяч доларів. Її вже виставлено на аукціон, стверджує TMZ Sports.
Саме в цій майці майбутній триразовий чемпіон НБА виступав у школі Сент-Вінсент – Сент-Мері.
Лот від легенди баскетболу пам’ятний тим, що в цій майці форвард фотографувався на обкладинку журналу Sports Illustrated 2002 року.
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