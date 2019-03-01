Шошина зупиняється в чвертьфіналі на турнірі у Франції



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Анастасія Шошина

Українська тенісистка зазнала поразки у двох сетах

У чвертьфінальному матчі турніру ITF World Tennis Tour з призовим фондом $25 тисяч українська тенісистка Анастасія Шошині зазнала поразки від представниці Нідерландів Леслі Керхов, посіяної під восьмим номером: 6:7 (1), 1:6.

У стартовому сеті Шошина вела 3:1 з брейком, а в дванадцятому геймі не зуміла реалізувати п'ять сетболів. У другій партії українка програла три гейми на власній подачі і зробила один брейк.

Варто зазначити, що голландка перемогла в обох попередніх зустрічах з Шошиною: в 2016 році в чвертьфіналі турніру в Заваді (25k) і в 2018 році в Осло (25k).

Слід додати, що це був дебютний чвертьфінал для Анастасії на рівні 25-тисячників. За виступ у Маконі 21-річна харків'янка отримає дев'ять очок в рейтинг WTA.

Нагадаємо, у другому колі змагань Анастасія Шошина здобула перемогу над іспанською тенісисткою Мариною Бассольс-Рібері: 6:1, 7:5.

Джерело: btu.org.ua