Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України



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Олександр Шовковський

Екс-голкіпер «Динамо» в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року

Екс-голкіпер «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України.

Про це повідомив головний тренер української збірної Андрій Шевченко.

«Скоро ви про все дізнаєтеся», - прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної Андрій Шевченко.

Нагадаємо, Шовковський в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року.

Нещодавно Олександр представив свою автобіографію – книгу «Все у твоїх руках».

Нагадаємо, легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю.

Джерело: zbirna.com