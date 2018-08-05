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    Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України

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    Олександр Шовковський - Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України
    Олександр Шовковський

    Екс-голкіпер «Динамо» в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року

    Екс-голкіпер «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України.

    Про це повідомив головний тренер української збірної Андрій Шевченко.

    «Скоро ви про все дізнаєтеся», - прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної Андрій Шевченко.

    Нагадаємо, Шовковський в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року.

    Нещодавно Олександр представив свою автобіографію – книгу «Все у твоїх руках».

    Нагадаємо, легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю.

    Джерело: zbirna.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України Андрій Шевченко
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