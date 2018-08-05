Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України
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Олександр Шовковський
Екс-голкіпер «Динамо» в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року
Екс-голкіпер «Динамо» і збірної України Олександр Шовковський може поповнити тренерський штаб збірної України.
Про це повідомив головний тренер української збірної Андрій Шевченко.
«Скоро ви про все дізнаєтеся», - прокоментував можливі зміни в тренерському штабі збірної Андрій Шевченко.
Нагадаємо, Шовковський в якості тренера ніде ще не працював після того, як завершив кар'єру в грудні 2016 року.
Нещодавно Олександр представив свою автобіографію – книгу «Все у твоїх руках».
Нагадаємо, легенда київського «Динамо» судиться з колишньою дружиною за елітну землю.
Джерело: zbirna.com