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    Шовковський працюватиме помічником Шевченка у збірній України

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    Фото взяте зі сторінки Олександра Шовковського у Facebook - Шовковський працюватиме помічником Шевченка у збірній України
    Фото взяте зі сторінки Олександра Шовковського у Facebook

    Презентація, швидше за все, відбудеться у вівторок, 4 вересня

    У понеділок, 3 вересня 2018 року, у тренерському штабі національної збірної України відбулося поповнення.

    Одним з помічників Андрія Шевченка став легендарний голкіпер київського «Динамо» та національної команди країни Олександр Шовковський, стверджує zbirna.com.

    Перед тренуванням головний тренер «синьо-жовтих» уже представив його футболістам, а офіційна презентація фахівця, очевидно, відбудеться у вівторок.

    43-річний Шовковський завершив кар’єру у грудні 2016 року. Останнім матчем для голкіпера стала гра у чемпіонаті України з луганською «Зорею».

    Олександр також закінчив Інститут журналістики столичного університету імені Тараса Шевченка. Займався коментуванням футбольних матчів. А у жовтні 2016 року отримав тренерську ліцензію.

    Відтоді, як Шовковський завершив кар’єру, він ніде не працював.

    Натомість, екс-воротар презентував власну книгу та пообіцяв випустити її ще й українською мовою.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Динамо» Олександр Шовковський тренер
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