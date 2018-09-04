Шовковський працюватиме помічником Шевченка у збірній України



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Фото взяте зі сторінки Олександра Шовковського у Facebook

Презентація, швидше за все, відбудеться у вівторок, 4 вересня

У понеділок, 3 вересня 2018 року, у тренерському штабі національної збірної України відбулося поповнення.

Одним з помічників Андрія Шевченка став легендарний голкіпер київського «Динамо» та національної команди країни Олександр Шовковський, стверджує zbirna.com.

Перед тренуванням головний тренер «синьо-жовтих» уже представив його футболістам, а офіційна презентація фахівця, очевидно, відбудеться у вівторок.

43-річний Шовковський завершив кар’єру у грудні 2016 року. Останнім матчем для голкіпера стала гра у чемпіонаті України з луганською «Зорею».

Олександр також закінчив Інститут журналістики столичного університету імені Тараса Шевченка. Займався коментуванням футбольних матчів. А у жовтні 2016 року отримав тренерську ліцензію.

Відтоді, як Шовковський завершив кар’єру, він ніде не працював.

Натомість, екс-воротар презентував власну книгу та пообіцяв випустити її ще й українською мовою.