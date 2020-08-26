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    Трохи пощастило: Клопп оцінив перемогу «Баварії» в Лізі чемпіонів

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    Футболісти та тренерський штаб &laquo;Баварії&raquo;&nbsp;на святкуванні перемоги в Лізі чемпіонів&nbsp; - Трохи пощастило: Клопп оцінив перемогу «Баварії» в Лізі чемпіонів
    Футболісти та тренерський штаб «Баварії» на святкуванні перемоги в Лізі чемпіонів 
    Світлина - greatfootball.com.ua

    Менеджер «Ліверпуля» вважає, що зміни в розкладі, викликані пандемією коронавірусу, дали чемпіонам Німеччини перевагу.

    Коуч Юрген Клопп розповів, що бос мюнхенської «Баварії» Ханс-Дітер Флік навряд чи зміг домогтися більшого за короткий час в клубі, але припустив, що команді Бундесліги пощастило виграти Лігу чемпіонів.

    Фінальна перемога «Баварії» в Лізі чемпіонів над «Парі Сен-Жермен» стала їх 21-ю перемогою поспіль у всіх змаганнях, в результаті якої вони виграли історичний третій приз поспіль.

    Тренер «Ліверпуля» заявив, що бажання «Баварії» виграти було трохи більшим, ніж у їх французьких опонентів. Але Клопп також вважає, що розклад Бундесліги прийшов на допомогу мюнхенцям.

    «Складно за 8 місяців написати історію краще. «Баварії» трохи пощастило. Серед усього хаосу з розкладами (ліг – ред.) їх графік найкраще підходив для Ліги чемпіонів. Зараз це одна з абсолютно кращих команд. Вони неймовірним чином укомплектовані. На кожній позиції у них гравці світового класу, і всі вони в розквіті сил», - підкреслив німецький фахівець.

    Примітно, що Бундесліга стала першою з топ-5 європейських ліг, які відновили чемпіонат після паузи пов’язаної із пандемією коронавірусу. Це означає, що у «Баварії» було більше часу для підготовки до Ліги чемпіонів.

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    Джерело: Goal.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Баварія ФК Парі Сен-Жермен Юрґен Клопп Ганс-Дітер Флік
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