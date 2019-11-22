Сільська команда Прем’єр-ліги підписала першого іноземного легіонера



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Вільхьяльмссон - перший легіонер «Колоса» ФК «Колос»

«Колос» повідомив про трансфер ісландського півзахисника

«Колос» з Ковалівки повідомив про підписання угоди з 25-річним ісландським півзахисником Арні Вільхьяльмссоном. Угоду з ним укладено до кінця сезону-2020/21.

Ісландець став першим іноземним легіонером у складі сільської команди з української футбольної Прем’єр-ліги.

Вільхьяльмссон останні два місяці перебував у статусі вільного агента після розірвання угоди з польською «Термалікою». Раніше у півзахисника вже був досвід виступів в Україні. Він грав за одеський «Чорноморець».

«Колос» наразі посідає восьме місце в турнірній таблиці чемпіонату України – 14 очок після 14-ти матчів.