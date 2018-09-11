Сім'ю Террі турбує негативне ставлення британських ЗМІ до Росії



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Джон Террі

Саме через це трансфер захисника в московський «Спартак» може не відбутися

Стали відомі причини, через які може зірватися перехід захисника Джона Террі в «Спартак».

37-річного футболіста влаштовує контракт, медогляд він пройшов успішно.

Затримка з оголошенням трансферу пов'язана з негативним ставленням британських ЗМІ до Росії.

Це турбує сім'ю Террі.

Стверджується, що в «Спартаку» ймовірність переходу Террі оцінюють в 10%.

Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.

Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.

Джерело: Спорт-Экспресс