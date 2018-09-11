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    Сім'ю Террі турбує негативне ставлення британських ЗМІ до Росії

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    Джон Террі - Сім'ю Террі турбує негативне ставлення британських ЗМІ до Росії
    Джон Террі

    Саме через це трансфер захисника в московський «Спартак» може не відбутися

    Стали відомі причини, через які може зірватися перехід захисника Джона Террі в «Спартак».

    37-річного футболіста влаштовує контракт, медогляд він пройшов успішно.

    Затримка з оголошенням трансферу пов'язана з негативним ставленням британських ЗМІ до Росії.

    Це турбує сім'ю Террі.

    Стверджується, що в «Спартаку» ймовірність переходу Террі оцінюють в 10%.

    Останнім клубом Террі була «Астон Вілла», в якій він провів минулий сезон.

    Раніше повідомлялося, що 37-річний футболіст вже пройшов медичний огляд і підпише контракт зі «Спартаком» за схемою «1+1» і буде заробляти 1,8 млн фунтів на рік.

    Джерело: Спорт-Экспресс

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