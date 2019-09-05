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    Син легендарного захисника помер під час футболу

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    Кафу з сином Данилу - Син легендарного захисника помер під час футболу
    Кафу з сином Данилу
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    Раптово зупинилося серце сина бразильського футболіста Кафу

    Старший син колишнього захисника збірної Бразилії Кафу Данилу помер від серцевого нападу в віці 30 років. Про це повідомило бразильське видання Globo Esporte.

    Данилу стало зле під час гри в футбол з товаришами. Його намагалися оперативно доправити до лікарні, але врятувати не вдалося – він помер ще в машині швидкої допомоги.

    49-річний Кафу двічі перемагав у складі збірної Бразилії на чемпіонатах світу 1994 та 2002 років.

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