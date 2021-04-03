Жителі Мінська зняли на відео колону військової техніки, яка увійшла в місто
Одночасно в столиці проходить автопробіг «За єдину Білорусь!»
На трасі М1 біля Мінська користувачі соціальних мереж помітили колону військової техніки. Відеозапис опублікував портал Tut.by в своєму Telegram-каналі.
Одночасно в столиці проходить автопробіг «За єдину Білорусь!». Його учасники збираються зустріти кортеж президента Білорусії Олександра Лукашенко перед початком хокейного матчу, в якому він візьме участь.
Сьогодні у Білорусі згадують багатотисячні мітинги робітників у Мінську, які відбулися рівно 30 років тому, у 1991 році. Вони почалися у відповідь на різке підвищення цін. Число учасників акцій протесту доходило до 100 тисяч осіб.
Нагадаємо, 28 березня, за даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.
Як повідомлялося, КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб.