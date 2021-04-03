  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус
    У світі

    Жителі Мінська зняли на відео колону військової техніки, яка увійшла в місто

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    На трасі М1 біля Мінська користувачі соціальних мереж помітили колону військової техніки - Жителі Мінська зняли на відео колону військової техніки, яка увійшла в місто
    На трасі М1 біля Мінська користувачі соціальних мереж помітили колону військової техніки
    Скріншот з відео

    Одночасно в столиці проходить автопробіг «За єдину Білорусь!»

    На трасі М1 біля Мінська користувачі соціальних мереж помітили колону військової техніки. Відеозапис опублікував портал Tut.by в своєму Telegram-каналі.

    Одночасно в столиці проходить автопробіг «За єдину Білорусь!». Його учасники збираються зустріти кортеж президента Білорусії Олександра Лукашенко перед початком хокейного матчу, в якому він візьме участь.

    kizhevatova_0304

    Сьогодні у Білорусі згадують багатотисячні мітинги робітників у Мінську, які відбулися рівно 30 років тому, у 1991 році. Вони почалися у відповідь на різке підвищення цін. Число учасників акцій протесту доходило до 100 тисяч осіб.

    У Білорусі з 9 серпня тривають акції протесту проти підсумків виборів президента, на яких переможцем оголошено чинного главу держави Олександра Лукашенка, якого ЄС, США не визнають законно обраним, який займає цей пост з 1994 року. Акції не згодних з результатами громадян жорстко придушуються міліцією і ОМОН. Були затримані десятки тисяч людей, багато розповіли про тортури і побиття в ізоляторах. Чотири людини були вбиті в зіткненнях з силовиками.

    Нагадаємо, 28 березня, за даними правозахисників, на суботніх акціях протесту в різних містах Білорусі було затримано 245 осіб.

    Як повідомлялося, КДБ Білорусі включило Тихановську до переліку «причетних до тероризму» осіб.

    Теги: Білорусь ЄС Олександр Лукашенко протест КДБ
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies