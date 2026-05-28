Син знаменитого тренера очолить відомий французький клуб – ЗМІ

Антон Федорців
Давіде Анчелотті готовий вийти з тіні батька
фото: Reuters
Молодий фахівець здебільшого працював у допоміжній ролі

Французький «Лілль» призначить Давіде Анчелотті головним тренером команди. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на L'Equipe.

Син керманича збірної Бразилії зараз допомагає батьку. Він також працював асистентом Анчелотті-старшого в мадридському «Реалі», ліверпульському «Евертоні», італійському «Наполі», мюнхенській «Баварії». Натомість у перший період легенди в «Реалі» та у французькому ПСЖ Анчелотті-молодший був тренером із фізпідготовки.

36-річний італієць торік також спробував себе в ролі головного. У липні-грудні він тренував бразильський «Ботафого». На чолі «переможних» Анчелотті-молодший фінішував шостим у бразильській Серії A та вивів гранд у кваліфікації Кубка Лібертадорес.

Днями «Лілль» відправив у відставку Бруно Женезіо. Француз виграв бронзові медалі з «догами». У наступному сезоні потенційний роботодавець Давіде Анчелотті виступатиме в основному раунді Ліги чемпіонів.

До слова, функціонер італійського «Мілана» Златан Ібрагімовіч лобіює призначення Хаві Ернандеса. Раніше «россонері» звільнили Массіміліано Аллегрі. Вакантними також стали посади виконавчого, спортивного та технічного директорів.

Нагадаємо, нещодавно Анчелотті-старший офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії. Італієць уклав контракт до середини 2030 року. Титулований фахівець очолив Бразилію у травні торік.

Теги: тренер НОВИНИ ФУТБОЛУ Карло Анчелотті ФК «Лілль»

