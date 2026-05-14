Анчелотті офіційно продовжив контракт зі збірною Бразилії

Досвідчений фахівець надовго приєднався до пентакампеонів світу

Бразильська конфедерація футболу оголосила про продовження договору з головним тренером національної команди Карло Анчелотті. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на офіційний сайт організації.

Італієць уклав контракт до середини 2030 року. Анчелотті очолив Бразилію у травні торік. Тоді він підписав угоду з конфедерацією на рік – до завершення Чемпіонату світу 2026.

Тепер же титулований фахівець не тільки повезе «селесао» на цьогорічний Мундіаль, а й матиме змогу попрацювати з командою ще на кількох турнірах. Зокрема, в 2028 році відбудеться Копа Амеріка. А на 2030-й запланований наступний Мундіаль.

Збірна Бразилії стала першим самостійним досвідом Анчелотті на рівні національних команд. На зорі тренерської кар'єри він працював асистентом Арріго Саккі в національній команді Італії. Далі же фахівець тренував винятково клуби.

Чим відомий Карло Анчелотті

Знаменитий футболіст тренерську кар'єру розпочав у першій половині 90-х. Після роботи під крилом Саккі він самотужки вивів скромну «Реджану» в Серію A за підсумками сезону 1995/96.

Далі по два роки Анчелотті працював із «Пармою» і туринським «Ювентусом». У листопаді 2001-го тренер очолив «Мілан», якому віддав 7,5 років. Завоював із «россонері» Скудетто, Кубок і Суперкубок Італії, по два трофеї Ліги чемпіонів і Суперкубки УЄФА, виграв Клубний чемпіонат світу-2007.

Пізніше італієць тренував лондонський «Челсі», французький ПСЖ, мадридський «Реал» (двічі), мюнхенську «Баварію», «Наполі», ліверпульський «Евертон». Став чемпіоном Англії, Франції, Іспанії (двічі), Німеччини, три рази виграв Лігу чемпіонів із «Реалом», узяв із мадридцями три Суперкубки УЄФА, двічі виграв Клубний чемпіонат світу, здобув Міжконтинентальний кубок-2024.

Збірна Бразилії на ЧС-2026

Підопічні Анчелотті на груповому етапі потрапили до квартету C. Там суперниками Бразилії будуть збірні Марокко, Гаїті та Шотландії.

Перший матч «селесао» зіграють 13 червня. Опонентами будуть марокканці, а поєдинок відбудеться в Іст-Резерфорді (штат Нью-Джерсі).

