У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ національна збірна України збирається на рідній землі

У середу, 3 червня, у Львові відбудеться відкрите тренування футбольної національної команди та зустріч із вболівальниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Регламент безпеки не дозволяє збірній України проводити офіційні міжнародні матчі вдома. Але наша команда прагне бути якнайближчою до тих, заради кого вона виходить на поле.

Цей збір в Україні – наша подяка кожному українцю. Ми не можемо подарувати вам велику гру на рідному стадіоні просто зараз, але ми даруємо вам свою енергію та відкритість», – зазначили в УАФ.

Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф». Початок – о 16:15. Квитки – безкоштовні, оформити їх можна за посиланням.

Умови отримання квитків:

один уболівальник може отримати до чотирьох квитків;

квитки обміну та поверненню не підлягають;

розсадка – вільна (придбаний квиток надає право зайняти будь-яке вільне місце на трибуні в паблік-зоні);

ворота стадіону відчиняються за годину до початку заходу.

У разі оголошення повітряної тривоги УАФ просить неухильно дотримуватися вказівок організаторів та працівників служби безпеки.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.

Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.

Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.

Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.

Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.

Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.

Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.

Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.

Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.

Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.

Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.

Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)