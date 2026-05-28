Головна Спорт Новини
search button user button menu button

У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф»
фото: УАФ
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ національна збірна України збирається на рідній землі

У середу, 3 червня, у Львові відбудеться відкрите тренування футбольної національної команди та зустріч із вболівальниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.

«Регламент безпеки не дозволяє збірній України проводити офіційні міжнародні матчі вдома. Але наша команда прагне бути якнайближчою до тих, заради кого вона виходить на поле. 

Цей збір в Україні – наша подяка кожному українцю. Ми не можемо подарувати вам велику гру на рідному стадіоні просто зараз, але ми даруємо вам свою енергію та відкритість», – зазначили в УАФ.

Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф». Початок – о 16:15. Квитки – безкоштовні, оформити їх можна за посиланням.

Умови отримання квитків:

  • один уболівальник може отримати до чотирьох квитків;
  • квитки обміну та поверненню не підлягають;
  • розсадка – вільна (придбаний квиток надає право зайняти будь-яке вільне місце на трибуні в паблік-зоні);
  • ворота стадіону відчиняються за годину до початку заходу.

У разі оголошення повітряної тривоги УАФ просить неухильно дотримуватися вказівок організаторів та працівників служби безпеки.

Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.

Склад груп чемпіонату світу

  • Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
  • Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
  • Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
  • Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
  • Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
  • Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
  • Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
  • Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
  • Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
  • Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
  • Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
  • Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.

До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.

Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.

Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал

Україна – Швеція 1:3 (0:1)

  • Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Львів Львівщина

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наставники фіналістів охоче відповіли на питання від журналістів
Головні тренери «Динамо» і «Чернігова» провели пресконференції після фіналу Кубка України Реклама
21 травня, 00:11
Попрощатися зі своїм соратником прибула велика кількість політичних та громадських діячів
Похорон Степана Кубіва: хто прийшов попрощатися з політиком (фото)
20 травня, 15:23
Під час ремонту фасаду будинку на рівні 15 поверху обірвалася будівельна люлька
У Львові під час ремонту фасаду загинули троє працівників
14 травня, 16:42
Останній візит команди з КНДР до Південної Кореї відбувся у грудні 2018 року
Південна Корея профінансує вболівальників для футбольного клубу з КНДР
12 травня, 11:39
Матвій Пономаренко забив цього сезону за «Динамо» 14 голів
Пономаренко випередив Ямаля і посів перше місце у престижному рейтингу
2 травня, 17:16
«Шахтар» уперше грає в півфіналі Ліги конференцій
«Шахтар» поступився «Кристал Пелесу» у першому матчі півфіналу Ліги конференцій
1 травня, 00:00
Гільєрмо Очоа піде на пенсію рекордсменом планети
Учасник першого Мундіалю в історії України задумав завершити кар'єру після Чемпіонату світу 2026
30 квiтня, 19:16
Тоні Кроос може опанувати нову роль в столиці Іспанії
«Реал» запропонував ексхавбеку посаду спортивного директора – інсайдер
30 квiтня, 18:48
Маркіньйос переписав історію турніру
Капітан ПСЖ повторив рекорд легендарного Роберто Карлоса в Лізі чемпіонів
29 квiтня, 11:33

Новини

У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Новини

Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua