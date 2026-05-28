У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Вперше з моменту повномасштабного вторгнення РФ національна збірна України збирається на рідній землі
У середу, 3 червня, у Львові відбудеться відкрите тренування футбольної національної команди та зустріч із вболівальниками. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на УАФ.
«Регламент безпеки не дозволяє збірній України проводити офіційні міжнародні матчі вдома. Але наша команда прагне бути якнайближчою до тих, заради кого вона виходить на поле.
Цей збір в Україні – наша подяка кожному українцю. Ми не можемо подарувати вам велику гру на рідному стадіоні просто зараз, але ми даруємо вам свою енергію та відкритість», – зазначили в УАФ.
Захід прийматиме львівський стадіон «Скіф». Початок – о 16:15. Квитки – безкоштовні, оформити їх можна за посиланням.
Умови отримання квитків:
- один уболівальник може отримати до чотирьох квитків;
- квитки обміну та поверненню не підлягають;
- розсадка – вільна (придбаний квиток надає право зайняти будь-яке вільне місце на трибуні в паблік-зоні);
- ворота стадіону відчиняються за годину до початку заходу.
У разі оголошення повітряної тривоги УАФ просить неухильно дотримуватися вказівок організаторів та працівників служби безпеки.
Нагадаємо, визначились усі учасники Чемпіонату світу з футболу 2026 року.
Склад груп чемпіонату світу
- Група A: Мексика, ПАР, Південна Корея, Чехія.
- Група B: Канада, Боснія і Герцеговина, Катар, Швейцарія.
- Група C: Бразилія, Марокко, Гаїті, Шотландія.
- Група D: США, Парагвай, Австралія, Туреччина.
- Група E: Німеччина, Кюрасао, Кот-д'Івуар, Еквадор.
- Група F: Нідерланди, Японія, Швеція, Туніс.
- Група G: Бельгія, Єгипет, Іран, Нова Зеландія.
- Група H: Іспанія, Кабо-Верде, Саудівська Аравія, Уругвай.
- Група I: Франція, Сенегал, Ірак, Норвегія.
- Група J: Аргентина, Алжир, Австрія, Йорданія.
- Група K: Португалія, ДР Конго, Узбекистан, Колумбія.
- Група L: Англія, Хорватія, Гана, Панама.
До 1/16 фіналу вийдуть команди, які посіли перші два місця у своїх групах. Також у наступну стадію вийдуть вісім найкращих збірних, які посіли треті місця на груповому етапі.
Як повідомлялося, збірна України з футболу програла Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному матчі плейоф до Чемпіонату світу 2026 року.
Відбір до Чемпіонату світу 2026. Шлях B. Півфінал
Україна – Швеція 1:3 (0:1)
- Голи: Пономаренко (90+1) – Йокерес (6, 51, 72)
Коментарі — 0