Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
В активі Вільямс 73 титули WTA
фото: Reuters
Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google додати зараз

Вільямс завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2022 року

23-разова переможниця Мейджорів, колишня перша ракетка світу, американська тенісистка Серена Вільямс може взяти участь у парному розряді турніру WTA 500 у Лондоні, який пройде з 8 по 14 червня. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Telegraph.

Зазначається, що Вільямс попросила в організаторів спеціальне запрошення для участі у парному розряді турніру, в якому вона планує зіграти з канадською тенісисткою Вікторією Мбоко.

44-річна Вільямс завершила кар'єру після Відкритого чемпіонату США 2022 року.

В активі Вільямс 73 титули WTA. Вона сім разів вигравала Відкритий чемпіонат Австралії, тричі – Відкритий чемпіонат Франції, сім разів – Вімблдон та шість разів – Відкритий чемпіонат США.

Також на її рахунку три золоті медалі Олімпійських ігор у парному розряді, одна – в одиночному. У парному розряді Вільямс виграла 14 турнірів Великого шолома. Американка є єдиною тенісисткою в історії, яка виграла кар'єрний «Золотий шолом» (перемоги у чотирьох турнірах Великого шолома та на Олімпіаді) в одиночному та парному розрядах.

До слова, Еліна Світоліна пробилася в третє коло Відкритого чемпіонату Франції.

Українка переграла іспанську тенісистку Кетлін Кеведо. У першому сеті вона повісила суперниці «бублик».

Тим часом Дар'я Снігур вилетіла від американки в другому раунді «Ролан Гаррос».

Кривдницею українки стала Пейтон Стернс. Їй уродженка Києва поступилася в двох сетах.

Теги: Серена Вільямс теніс

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Алекс Мікельсен навіть попри недостатню кількість сну зумів перемогти у стартовому матчі турніру
Готельний номер американського тенісиста затопило перед його першим матчем на «Ролан Гарросі»
26 травня, 15:49
Корнєєва в Stories свого профілю в Instagram опублікувала зображення георгіївської стрічки
WTA відмовляється реагувати на публікацію тенісистки з Росії символа війни проти України
21 травня, 11:23
Соболенко заявила, що українці та білоруси тісно пов'язані один з одним
Прихильниця Лукашенка Соболенко заявила, що «українці та білоруси були, як брати та сестри»
20 травня, 13:36
Юлія Стародубцева поступилася Медісон Кіз у півфіналі турніру WTA 125 в Парижі
Стародубцева провалила третій сет і вилетіла з турніру WTA 125 в Парижі
16 травня, 19:06
Юлія Стародубцева вдруге в кар'єрі пробилася до півфіналу турнірів WTA
Стародубцева пробилася до півфіналу турніру WTA 125 у Парижі
15 травня, 14:51
Даяна Ястремська потрапила до четвірки найкращих
Ястремська з реваншем пробилася в півфінал Parma Open
14 травня, 18:54
Аріна Соболенко продовжить виступи без прапора Білорусі
Міжнародна федерація тенісу відмовилася скасовувати санкції проти Білорусі
8 травня, 13:52
Марта Костюк пропускає турнір в Римі через травму
Костюк знялася з турніру WTA 1000 у Римі через травму стегна
5 травня, 11:39
У наступному раунді сенсаційний Рафаель Ходар зустрінеться з першою ракеткою світу
В Іспанії новий Рафаель. 19-річний Ходар уперше у кар'єрі потрапив до 1/4 фіналу Мастерса
28 квiтня, 20:19

Новини

У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
У Львові пройде зустріч збірної України з футболу з уболівальниками: як відвідати подію
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Легендарна 44-річна тенісистка може відновити кар'єру на турнірі в Лондоні
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Україна здобула впевнену перемогу у стартовій грі Євро-2026 з мініфутболу
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Неймар не завершив перше тренування після повернення до збірної Бразилії
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
Дівоча збірна України з футзалу дізналася суперників на Юнацьких Олімпійських іграх
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів
ПСЖ – «Арсенал»: суперкомп'ютер назвав фаворита фіналу Ліги чемпіонів

Новини

Світ спадкоємців Кремля: як та за скільки іноземні гувернери виховують таємних дітей Путіна (фото)
Сьогодні, 16:59
В Україні короткочасні дощі: погода на 28 травня 2026 року
Сьогодні, 05:59
Заява ООН після масованих ударів по Києву: США здивували своєю позицією
Вчора, 16:55
Поліція Чернігівщини отримала нового керівника
Вчора, 15:36
Ворог намагається прорвати оборону біля Куп’янська – Угруповання об’єднаних сил
Вчора, 15:14
Зброя для залякування, а не перемоги. Аналітики знайшли критичний недолік у путінському «Орєшніку»
Вчора, 14:59

Прес-релізи

MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
MRKTNG марафон 2026: топи маркетингу та комунікацій розкажуть про точність рішень у час змін
21 травня, 17:11
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua