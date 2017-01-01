Скаут «Динамо»: Вербіч може зіграти на обох флангах і як нападаючий

Кияни заплатили за Вербіча 4 мільйони євро

Селекціонер «Динамо» Берислав Станоєвич розповів про переваги новачка киян Беньяміна Вербіча. У суботу, 23 грудня, «Динамо» оголосило про підписання п'ятирічного контракту з хавбеком Вербічем, який виступав за «Копенгаген», а також представляє збірну Словенії. «Наша селекційна служба вела його давно, а



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Беньямін Вербич підписав угоду з «Динамо»

Кияни заплатили за Вербіча 4 мільйони євро

Селекціонер «Динамо» Берислав Станоєвич розповів про переваги новачка киян Беньяміна Вербіча.

У суботу, 23 грудня, «Динамо» оголосило про підписання п'ятирічного контракту з хавбеком Вербічем, який виступав за «Копенгаген», а також представляє збірну Словенії.

«Наша селекційна служба вела його давно, а особисто я знаю його з тих часів, коли він виступав в Словенії за «Цельє». Один з його головних козирів - це швидкість, що дуже важливо для флангового футболіста, має хороший дриблінг, може віддати точну передачу. Також любить і вміє забивати. Ще однією його перевагою є те, що може без проблем зіграти як на правому, так і на лівому фланзі, а також як нападник», - сказав Станоєвич.

Також селекціонер «Динамо» прокоментував мету придбання гравця «Копенгагена».

«Мета придбання? В першу чергу, для конкуренції. Оскільки «Динамо» ставить перед собою у всіх турнірах тільки найвищі завдання, місце в основному складі потрібно завойовувати і доводити своє право виходити в офіційних матчах на кожному тренуванні», - підсумував Берислав Станоєвич.

Джерело: sportarena.com