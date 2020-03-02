Скільки заробляють українські боксери: оприлюднено рейтинг доходів



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Усик багатіє не лише думкою Прес-служба боксера Усика

Лише чотири українські бійці отримують більше одного мільйона доларів на рік

Видання Чемпіон зібрало до купи інформацію щодо гонорарів українських боксерів. Виявилось, що попри високу кваліфікацію й високі рейтинги, лише четверо бійців отримали в 2019 році більше 1 млн доларів на рік – решта заробляє куди менше.

При цьому сукупний прибуток усіх українців разом є меншим ніж гонорар колишнього наркомана Тайсона Ф’юрі за другий бій з вже колишнім чемпіоном у важкій вазі Діонтеєм Вайлдером. Нагадаємо, британець за сім раундів роботи в ринзі гарантовано отримав не менше 30 млн доларів.

Рейтинг доходів українських боксерів 2019 році:

1. Василь Ломаченко (провів два бої) – 6 млн. доларів

2. Сергій Дерев’янченко (два бої) – 5,6 млн доларів

3. Олександр Гвоздик (два бої) – 2,8 млн доларів

4. Олександр Усик (один бій) – 1,2 млн доларів

Зазначимо, що крім Ломаченка, який володіє двома чемпіонськими титулами, в України ще є чемпіон WBA у найлегшій вазі Артем Далакян. Також у топ-100 рейтингу boxrec, крім згаданих, є Віктор Постол.

Джерело: Чемпіон