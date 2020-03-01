  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Боксер Усик зганьбився перед фанатами «понтами» у соцмережах

    • Розсилка
    Усик vs Бетховен - Боксер Усик зганьбився перед фанатами «понтами» у соцмережах
    Усик vs Бетховен
    Instagram боксера-псевдоестета

    Якщо раніше гордість україньского боксу Олександр Усик виставляв себе у кумедному світлі завдяки своїй любові до «руського миру», релігійних фундаменталістів, недолугої поезії та Шарія, то нині вийшов на новий рівень

    Усик спробував похизуватись власною музикальністью й нечуваним для спортсменів смаком до прекрасного, але епічно сів у лужу.

    ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Бій Усик - Чісора - відома точна дата поєдинку

    Фейл боксера зафіксували репортери без кордонів з сайту Без Табу. Виявилось, що боксер запостив у себе сторіз невеличке відео, на якому начебто отримує насолоду від музики Бетховена.

    «Слухайте класичну музику, тільки тоді ви стаєте класиками», - багатозначно заявив Усик, включивши у себе в машині фрагмент з концерту Бетховена для фортепіано з оркестром №1 до мажор.

    Але «понти» виявились настільки дешевиму, що на них не клюнула навіть аудиторія його соцмереж, котра, як правило, завжди підтрумує боксера.

    5e5b6f5fae346393449008

    У коментарях до запису Усику вказазали на повну невідповідність його образу, поведінки та уподобань з тим, ким він хоче здаватися.

    Справа в тому, що вчисленних своїх інтерв'ю Олександр визнавав, що слухає в основному представників російської попси. У тренувальному ж таборі у Усика рубає Оля Полякова, яка до класики також ніякої відношення не має, оскільки замість музики у своїх виступах воліє трясти частинами власного тіла та пробуджувати у чоловіках первісні інстинкти. Людвіг ван Бетховен там і не ночував.

    музика Олександр Усик
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ