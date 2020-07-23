«За нами Росія, Москва і Арбат». Київські бійці відпочивають з піснями улюбленого гурту Путіна



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Aleksandr Magoni під час акції «Безсмертний полк» 9 травня 2019 року Світлина - Instagram Aleksandr Magoni

Записами колективної творчості бійці діляться на офіційному пабліку спортклубу «Гермес»

Вихованці київського бійцівського спортивного клубу «Гермес» розважаються під пісні «Любе», улюбленого гурту президента РФ Владіміра Путіна. Про це вони не соромляться розповідати на офіційному акаунті клубу в Instagram.

Користувач Aleksandr Magoni, котрий, судячи з його сторінки, теж є представником «Гермесу», додав на згадуваному вище акаунті клубу відео у «Сторіс», де бійці виконують пісню «Комбат», зі словами «За нами Россия, Москва и Арбат». Для переконливості автор позначив у дописі самого виконавця пісні – фронтмена «Любе» Ніколая Расторгуєва.

Зауважимо, що клуб «Гермес» готує спортсменів за двома напрямами – бойове самбо і рукопашний бій.

Нещодавно «Главком» розповідав про те, що вихованець «Гермесу» Ярослав Амосов в одному зі своїх інтерв’ю розповів, що відмовився від бою з російським бійцем Корєшковим. На останніх парламентських виборах Ярослав був у списку ОПЗЖ під 94-м номером.