«Славія» рекомендувала своїм фанатам не ходити по Києву в клубній символіці



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ФК Славія

Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди

На офіційному сайті «Славії» з'явилася новина для фанів, які збираються відвідати Київ заради поєдинку з «Динамо».

У ній повідомляється кілька важливих деталей про Київ: про місце розташування стадіону, як до нього краще дістатися.

Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди.

«Славія» рекомендувала уболівальникам не пересуватися по Києву в ній з метою уникнення можливих провокацій.

Справа в тому, що клубні кольори «Славії« нагадують символіку «Спартака».

Як і москвичі, «Славія» виступає в червоно-білих кольорах, і в чеському клубі побоюються нападів на фанів на увазі «чутливості українців до будь-якого виразу проросійських настроїв».

Матч-відповідь між українським і чеським клубом відбудеться у вівторок, 14 серпня, в Києві.

Перший матч завершився внічию 1:1.

Джерело: http://sportanalytic.com