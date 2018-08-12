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    «Славія» рекомендувала своїм фанатам не ходити по Києву в клубній символіці

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    ФК Славія - «Славія» рекомендувала своїм фанатам не ходити по Києву в клубній символіці
    ФК Славія

    Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди

    На офіційному сайті «Славії» з'явилася новина для фанів, які збираються відвідати Київ заради поєдинку з «Динамо».

    У ній повідомляється кілька важливих деталей про Київ: про місце розташування стадіону, як до нього краще дістатися.

    Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди.

    «Славія» рекомендувала уболівальникам не пересуватися по Києву в ній з метою уникнення можливих провокацій.

    Справа в тому, що клубні кольори «Славії« нагадують символіку «Спартака».

    Як і москвичі, «Славія» виступає в червоно-білих кольорах, і в чеському клубі побоюються нападів на фанів на увазі «чутливості українців до будь-якого виразу проросійських настроїв».

    Матч-відповідь між українським і чеським клубом відбудеться у вівторок, 14 серпня, в Києві.

    Перший матч завершився внічию 1:1.

    Джерело: http://sportanalytic.com

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