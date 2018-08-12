«Славія» рекомендувала своїм фанатам не ходити по Києву в клубній символіці
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Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди
На офіційному сайті «Славії» з'явилася новина для фанів, які збираються відвідати Київ заради поєдинку з «Динамо».
У ній повідомляється кілька важливих деталей про Київ: про місце розташування стадіону, як до нього краще дістатися.
Одним з пунктів, на який в чеському клубі звернули особливу увагу - це символіка команди.
«Славія» рекомендувала уболівальникам не пересуватися по Києву в ній з метою уникнення можливих провокацій.
Справа в тому, що клубні кольори «Славії« нагадують символіку «Спартака».
Як і москвичі, «Славія» виступає в червоно-білих кольорах, і в чеському клубі побоюються нападів на фанів на увазі «чутливості українців до будь-якого виразу проросійських настроїв».
Матч-відповідь між українським і чеським клубом відбудеться у вівторок, 14 серпня, в Києві.
Перший матч завершився внічию 1:1.
Джерело: http://sportanalytic.com