«Славія» ризикує зіграти з «Динамо» у Києві без двох основних виконавців
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Сімоне Делі та Ян Сікора отримали ушкодження
Празька «Славія» через травми втратила відразу двох провідних виконавців.
Йдеться про захисника Сімоне Делі та півзахисника Яна Сікору.
Обидва футболісти вийшли у стартовому складі «Славії» у першому матчі проти «Динамо» (1:1), який відбувся у Празі, але не потрапили у заявку на поєдинок пражан у чемпіонаті Чехії з «Младою Болеслав».
Як розповів після закінчення цієї зустрічі головний тренер «Славії» Їндржих Трпишовськи, є велика ймовірність, що Делі та Сікора не зможуть зіграти з «Динамо» у Києві.
«На жаль, ми втратили через травми Делі та Сікору. В обох цих виконавців схожа ситуація – ні один, ні другий зараз не мають можливості тренуватися. Коли вони повернуться у стрій, стане зрозуміло на днях», - сказав він.
«Можливо, і Делі, і Сікора відправляться з нами до Києва, але, у будь-якому випадку, питання їхньої участі у матчі з «Динамо» буде вирішуватися у день гри», - додав Трпишовськи.
Матч-відповідь між «Динамо» та «Славією» відбудеться у найближчий вівторок, 14 серпня, у Києві на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі – о 19:30.
Джерело: dynamo.kiev.ua