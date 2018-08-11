«Славія» ризикує зіграти з «Динамо» у Києві без двох основних виконавців



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Ян Сікора (справа)

Сімоне Делі та Ян Сікора отримали ушкодження

Празька «Славія» через травми втратила відразу двох провідних виконавців.

Йдеться про захисника Сімоне Делі та півзахисника Яна Сікору.

Обидва футболісти вийшли у стартовому складі «Славії» у першому матчі проти «Динамо» (1:1), який відбувся у Празі, але не потрапили у заявку на поєдинок пражан у чемпіонаті Чехії з «Младою Болеслав».

Як розповів після закінчення цієї зустрічі головний тренер «Славії» Їндржих Трпишовськи, є велика ймовірність, що Делі та Сікора не зможуть зіграти з «Динамо» у Києві.

«На жаль, ми втратили через травми Делі та Сікору. В обох цих виконавців схожа ситуація – ні один, ні другий зараз не мають можливості тренуватися. Коли вони повернуться у стрій, стане зрозуміло на днях», - сказав він.

«Можливо, і Делі, і Сікора відправляться з нами до Києва, але, у будь-якому випадку, питання їхньої участі у матчі з «Динамо» буде вирішуватися у день гри», - додав Трпишовськи.

Матч-відповідь між «Динамо» та «Славією» відбудеться у найближчий вівторок, 14 серпня, у Києві на НСК «Олімпійський». Початок зустрічі – о 19:30.

Джерело: dynamo.kiev.ua