«Славія» спробує викупити контракт українця Соболя
- Сьогодні, 16:51
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Едуард Соболь
Однак, в контракті Соболя немає опції викупу
Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь вразив керівництво празької «Славії»
Як розповів агент футболіста, незабаром «Славія» має намір вступити з донецьким «Шахтарем» в переговори по трансферу захисника Едуарда Соболя.
Відомо, що в контракті Соболя немає опції викупу, а також не прописана клаусула. Однак «Славія» буде робити кроки, щоб купити футболіста.
За словами агента, якщо про трансфер домовитися не вийде, «Славія» захоче продовжити орендну угоду.
У поточному сезоні Соболь провів у складі «Славії» 14 матчів і забив 1 гол.
Нагадаємо, що у суботу, 23 грудня, «Славію» очолив новий тренер.
Джерело: Трибуна