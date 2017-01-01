«Славія» спробує викупити контракт українця Соболя

Однак, в контракті Соболя немає опції викупу

Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь вразив керівництво празької «Славії» Як розповів агент футболіста, незабаром «Славія» має намір вступити з донецьким «Шахтарем» в переговори по трансферу захисника Едуарда Соболя. Відомо, що в контракті Соболя немає опції викупу, а також не прописана



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Едуард Соболь

Однак, в контракті Соболя немає опції викупу

Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь вразив керівництво празької «Славії»

Як розповів агент футболіста, незабаром «Славія» має намір вступити з донецьким «Шахтарем» в переговори по трансферу захисника Едуарда Соболя.

Відомо, що в контракті Соболя немає опції викупу, а також не прописана клаусула. Однак «Славія» буде робити кроки, щоб купити футболіста.

За словами агента, якщо про трансфер домовитися не вийде, «Славія» захоче продовжити орендну угоду.

У поточному сезоні Соболь провів у складі «Славії» 14 матчів і забив 1 гол.

Нагадаємо, що у суботу, 23 грудня, «Славію» очолив новий тренер.

Джерело: Трибуна