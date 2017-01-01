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    «Славія» спробує викупити контракт українця Соболя

    Однак, в контракті Соболя немає опції викупу
    Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь вразив керівництво празької «Славії» Як розповів агент футболіста, незабаром «Славія» має намір вступити з донецьким «Шахтарем» в переговори по трансферу захисника Едуарда Соболя. Відомо, що в контракті Соболя немає опції викупу, а також не прописана
    • Сьогодні, 16:51
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    Едуард Соболь
    Едуард Соболь

    Однак, в контракті Соболя немає опції викупу

    Захисник донецького «Шахтаря» Едуард Соболь вразив керівництво празької «Славії»

    Як розповів агент футболіста, незабаром «Славія» має намір вступити з донецьким «Шахтарем» в переговори по трансферу захисника Едуарда Соболя.

    Відомо, що в контракті Соболя немає опції викупу, а також не прописана клаусула. Однак «Славія» буде робити кроки, щоб купити футболіста.

    За словами агента, якщо про трансфер домовитися не вийде, «Славія» захоче продовжити орендну угоду.

    У поточному сезоні Соболь провів у складі «Славії» 14 матчів і забив 1 гол.

    Нагадаємо, що у суботу, 23 грудня, «Славію» очолив новий тренер.

    Джерело: Трибуна

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