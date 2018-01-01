«Слован» все ж домовився з «Олімпіком» щодо трансферу Мохи

За гравця донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро

«Олімпік» і «Слован» з Братислави прийшли до компромісу щодо трансферу півзахисника Мохи в словацький клуб. Донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро за трансфер. При підписанні Мохи «Слован» скористався наданим самим гравцем документом, де було прописано, що «Олімпік» оцінює гравця в 250 тисяч



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Моха. Фото: ФК Слован

За гравця донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро

«Олімпік» і «Слован» з Братислави прийшли до компромісу щодо трансферу півзахисника Мохи в словацький клуб.

Донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро за трансфер.

При підписанні Мохи «Слован» скористався наданим самим гравцем документом, де було прописано, що «Олімпік» оцінює гравця в 250 тисяч євро.

«Олімпік» цей документ не визнавав і збирався продати футболіста за значно більші гроші.

Але в донецькому клубі порахували, що суди зі «Слованом» можуть затягнутися надовго, і сторонам все ж вдалося домовитися.

Раніше президент донецького клубу заявив, що «Слован» не погодив оголошення про перехід Мохи.

В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.

У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.

Джерело: ua.tribuna.com