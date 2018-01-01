«Слован» все ж домовився з «Олімпіком» щодо трансферу Мохи
- Сьогодні, 09:23
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За гравця донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро
«Олімпік» і «Слован» з Братислави прийшли до компромісу щодо трансферу півзахисника Мохи в словацький клуб.
Донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро за трансфер.
При підписанні Мохи «Слован» скористався наданим самим гравцем документом, де було прописано, що «Олімпік» оцінює гравця в 250 тисяч євро.
«Олімпік» цей документ не визнавав і збирався продати футболіста за значно більші гроші.
Але в донецькому клубі порахували, що суди зі «Слованом» можуть затягнутися надовго, і сторонам все ж вдалося домовитися.
Раніше президент донецького клубу заявив, що «Слован» не погодив оголошення про перехід Мохи.
В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.
У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.
Джерело: ua.tribuna.com