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    «Слован» все ж домовився з «Олімпіком» щодо трансферу Мохи

    За гравця донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро
    «Олімпік» і «Слован» з Братислави прийшли до компромісу щодо трансферу півзахисника Мохи в словацький клуб. Донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро за трансфер. При підписанні Мохи «Слован» скористався наданим самим гравцем документом, де було прописано, що «Олімпік» оцінює гравця в 250 тисяч
    • Сьогодні, 09:23
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    Моха. Фото: ФК Слован
    Моха. Фото: ФК Слован

    За гравця донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро

    «Олімпік» і «Слован» з Братислави прийшли до компромісу щодо трансферу півзахисника Мохи в словацький клуб.

    Донецький клуб отримає більше 250 тисяч євро за трансфер.

    При підписанні Мохи «Слован» скористався наданим самим гравцем документом, де було прописано, що «Олімпік» оцінює гравця в 250 тисяч євро.

    «Олімпік» цей документ не визнавав і збирався продати футболіста за значно більші гроші.

    Але в донецькому клубі порахували, що суди зі «Слованом» можуть затягнутися надовго, і сторонам все ж вдалося домовитися.

    Раніше президент донецького клубу заявив, що «Слован» не погодив оголошення про перехід Мохи.

    В «Олімпіку» Моха виступав з квітня 2014 року.

    У нинішньому сезоні 24-річний вінгер зіграв в 18 матчах за донеччан, в яких відзначився п'ятьма голами і п'ятьма асистами в українській Прем'єр-лізі.

    Джерело: ua.tribuna.com

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