Словенський форвард відмовився переходити у «Динамо» – джерело



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Роберт Берич (справа). Фото Getty Images

Він не хоче продовжувати кар'єру у чемпіонаті України

Нападник «Сент-Етьєна» Роберт Берич відповів відмовою на пропозицію «Динамо» про перехід.

Таку інформацію надає ресурс le10sport.com.

Словенець не хоче продовжувати кар'єру у чемпіонаті України. Замість цього він сподівається перейти в один з клубів чемпіонату Бельгії, Нідерландів або Австрії, де раніше виступав.

При цьому гравець дав зрозуміти, що має намір залишитися у французькому клубі.

Контракт Берича закінчується через рік. Раніше повідомлялося, що французи хочуть виручити за його трансфер 5 мільйонів євро.

Форвард виступає за «Сент-Етьєн» з літа 2015 року. За його трансфер французький клуб заплатив Рапіду 7,5 мільйона євро.

Закріпитися в основі «Сент-Етьєну» нападнику не вдалося. Першу частину минулого сезону Берич і зовсім провів в оренді в «Андерлехті», однак через півроку повернувся і зіграв 15 матчів за французьку команду у Лізі 1, забивши сім м'ячів.

Також у його активі – виступи за збірну Словенії. У 26 матчах Берич забив п’ять м'ячів.

Джерело: sportarena.com