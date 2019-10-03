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    18-річний українець Кохан побив особистий рекорд і ввійшов у п’ятірку чемпіонату світу

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    Михайло Кохан зі своїм батьком і тренером Сергієм Коханом - 18-річний українець Кохан побив особистий рекорд і ввійшов у п’ятірку чемпіонату світу
    Михайло Кохан зі своїм батьком і тренером Сергієм Коханом
    ФЛАУ

    Наш спортсмен виправдав аванси

    18-річний український метальник молота Михайло Кохан посів п’яте місце на чемпіонаті світу, який триває у катарській столиці Досі.

    Юнак з Дніпра, який нещодавно, тричі покращивши рекорд турніру, виграв юніорський чемпіонат Європи, спершу здивував тим, що потрапив у фінал дорослої першості планети. А в змаганнях 12-ки найсильніших Михайло був на грані вильоту за підсумками перших трьох спроб. Його 74,52 метра на початку змагань були передостаннім результатом і на третю спробу Кохан вийшов з думками «пан або пропав». Спроба виявилася успішною – 75,83 м і продовження виступів.

    На радощах Михайло в п’ятій спробі метнув снаряд на 77,39 метра, що є його новим особистим рекордом. Цей результат гарантував українцеві п’яте місце на дебютному для нього дорослому чемпіонаті світу.

    А золото світової першості вчетверте поспіль виграв поляк Павел Файдек, який переміг з результатом 80,50 метра. Срібло здобув француз Кентен Біґо – 78,19 м. Бронза в угорця Бенче Галаша, який програв другому місцю всього сантиметр.

     Читайте також: «На грані травм»: призер чемпіонату світу-1997 – про перспективи юного чемпіона Кохана серед дорослих
    чемпіонат світу метання молота легка атлетика Михайло Кохан Павел Файдек Кентен Біґо Бенче Галаш
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