18-річний українець Кохан побив особистий рекорд і ввійшов у п’ятірку чемпіонату світу



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Михайло Кохан зі своїм батьком і тренером Сергієм Коханом ФЛАУ

Наш спортсмен виправдав аванси

18-річний український метальник молота Михайло Кохан посів п’яте місце на чемпіонаті світу, який триває у катарській столиці Досі.

Юнак з Дніпра, який нещодавно, тричі покращивши рекорд турніру, виграв юніорський чемпіонат Європи, спершу здивував тим, що потрапив у фінал дорослої першості планети. А в змаганнях 12-ки найсильніших Михайло був на грані вильоту за підсумками перших трьох спроб. Його 74,52 метра на початку змагань були передостаннім результатом і на третю спробу Кохан вийшов з думками «пан або пропав». Спроба виявилася успішною – 75,83 м і продовження виступів.

На радощах Михайло в п’ятій спробі метнув снаряд на 77,39 метра, що є його новим особистим рекордом. Цей результат гарантував українцеві п’яте місце на дебютному для нього дорослому чемпіонаті світу.

А золото світової першості вчетверте поспіль виграв поляк Павел Файдек, який переміг з результатом 80,50 метра. Срібло здобув француз Кентен Біґо – 78,19 м. Бронза в угорця Бенче Галаша, який програв другому місцю всього сантиметр.