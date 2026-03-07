Головна Спорт Новини
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
Собака, який вибіг на трасу, збив двох учасниць Чемпіонату Росії з лижних перегонів
Після падіння лижниця Кудісова була змушена зійти з дистанції

Чемпіонат Росії з лижних перегонів проходить у Южно-Сахалінську

Лижниці Аліна Кудісова і Аріна Кусургашева впали під час мас-старту вільним стилем на чемпіонаті Росії через собаку, що вибіг на трасу. Про це інформує «Главком».

Тварина вибігла на трасу перед спортсменками, внаслідок чого вони не змогли утримати рівновагу. Після падіння Кудісова була змушена зійти з дистанції.

Чемпіонат Росії з лижних перегонів проходить у Южно-Сахалінську.

Нагадаємо, російська ковзанярка Олександра Саютіна, яку Міжнародний союз ковзанярів (ISU) визнав нейтральною атлеткою, була присутня на щорічному посланні російського диктатора Володимира Путіна до Федеральних зборів.

29 лютого 2024 року Саютіна відвідала щорічне звернення Путіна до Федеральних зборів.

Ще одна прихильниця Путіна, російська лижниця Вероніка Степанова, опублікувала в Instagram фотографію про участь Саютіної в пропагандистському заході.

Російську ковзанярку також можна побачити на відеотрансляції заходу. Разом із нейтральною спортсменкою Саютіною у пропагандистському заході взяли участь також соратники Путіна та російські військовослужбовці, які брали участь у війні проти України.

Участь у таких заходах є грубим порушенням рекомендації МОК щодо нейтральних атлетів.

