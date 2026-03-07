Через дефіцит нафти США можуть послабити санкції проти РФ

США можуть випустити на ринок підсанкційну російську нафту

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Міністерство фінансів США може скасувати додаткові санкції проти частини російської нафти, щоб збільшити світові поставки на ескалації на Близькому Сході. Про це він сказав в ефірі телеканалу Fox Business, пише «Главком».

За словами Бессента, на ринку вже є значні обсяги російської нафти, які перебувають під санкціями. «У воді є сотні й мільйони барелів санкційної сирої нафти», – зазначив він.

Міністр пояснив, що послаблення обмежень може збільшити пропозицію на світовому ринку енергоносіїв. «І, по суті, скасовуючи санкції проти них, Міністерство фінансів може створити пропозицію», – сказав Бессент.

Він також додав, що Вашингтон може продовжити оголошувати кроки для стабілізації енергетичного ринку. «Ми збираємося дотримуватися ритму оголошення заходів для полегшення ситуації на ринку під час цього конфлікту», – заявив глава Мінфіну США.

Як повідомлялось, Сполучені Штати тимчасово дозволили Індії купувати російську нафту, яка вже перебуває на танкерах у морі. Відповідне рішення діятиме протягом 30 днів.

Нагадаємо, ціни на нафту різко зросли до понад $90 за барель.

До слова, війна на Близькому Сході може вплинути на світовий нафтовий ринок, однак ціни навряд чи досягнуть рекордних значень. Таку оцінку дав в інтерв'ю «Главкому» експерт з міжнародних енергетичних та безпекових відносин, президент Центру глобалістики «Стратегія XXI» Михайло Гончар.