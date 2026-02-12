Головна Світ Соціум
У Тамбовській області атаковано оборонний завод

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
У Тамбовській області атаковано оборонний завод
Пожеже після атаки у Мічурінську
фото: соціальні мережі

Продукція атакованого заводу «Прогрес» у Мічурінську використовується в літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах, виконуючи ключові функції управління та орієнтації

У ніч на 12 лютого в місті Мічурінськ Тамбовської області РФ пролунали вибухи, після яких на території заводу «Прогрес» спалахнула пожежа. Це стратегічне оборонне підприємство вже вдруге стає ціллю атак, що суттєво підриває спроможності російського військово-промислового комплексу. Про це пише «Главком» із посиланням на Exilenova+.

Мічурінський завод «Прогрес» відіграє критичну роль у забезпеченні армії агресора, оскільки спеціалізується на розробці та виробництві високоточного приладового обладнання. Продукція підприємства є невід’ємною частиною систем управління авіаційною та ракетною технікою. Зокрема, завод виготовляє гіроскопічні прилади для стабілізації, автопілоти, курсоуказувачі для навігації, а також датчики кутової швидкості та інші елементи пілотажно-навігаційних систем.

Вироби заводу використовуються у російських літаках, гелікоптерах та ракетних комплексах для орієнтації та автоматичного керування польотом. Враховуючи активну співпрацю підприємства з Міноборони РФ та впровадження передових технологій у військову техніку, чергове ураження виробничих потужностей «Прогресу» створює серйозні логістичні та технічні перепони для окупаційних військ.

Як відомо, у ніч на 7 лютого у Тверській області РФ було атаковано Редкинський дослідний хімічний завод. За повідомленнями місцевих мешканців, підприємство потрапило під удар безпілотників.

Раніше повідомлялося, що Білгород та область опинилися у стані блекауту після ракетної атаки та вибухів. Окрім повної відсутності електроенергії, у регіоні спостерігаються серйозні проблеми зі зв'язком, зокрема в мережі «Мегафон». 

Очільник області В’ячеслав Гладков підтвердив серйозне пошкодження інфраструктурного об’єкта внаслідок атаки. За результатами засідання оперативного штабу він заявив, що не оприлюднюватиме детальний графік відновлювальних робіт, аби запобігти повторним ударам. За словами посадовця, наразі триває обстеження пошкодженого обладнання, а першочерговим завданням є повернення тепла та води в оселі.

Нагадаємо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

