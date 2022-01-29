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    «Динамо» віддало нападника в Італію

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    Владислав Супряга спробує закріпитися в Італії - «Динамо» віддало нападника в Італію
    Владислав Супряга спробує закріпитися в Італії
    фото з відкритих джерел

    Супряга гратиме за «Сампдорію»

    Італійська «Сампдорія» найближчим часом орендує нападаючого київського «Динамо» Владислава Супрягу із правом викупу контракту. Про це повідомляє журналіст Марко Контеріо у «Твіттері».

    За даними джерела, інтерес до 21-річного українського футболіста також виявляв швейцарський «Базель», який програв гонку за гравця.

    Супряга – вихованець «Дніпра». Він перейшов у київську команду влітку 2018 року за €6,5 млн. У нинішньому сезоні нападник виходив на поле у шести матчах чемпіонату та Суперкубку України, а також Ліги чемпіонів, не відзначившись гольовими діями. Усього за київське «Динамо» Супряга забив три голи та віддав шість гольових передач у 47 матчах.

    Владислав є чемпіоном світу серед молодіжних команд.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Владислав Супряга
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    «Динамо» віддало нападника в Італію