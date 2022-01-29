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    Збірна України з футзалу неймовірним чином вийшла до чвертьфіналу Євро

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    Збірній Україні пощастило з турнірними розкладами - Збірна України з футзалу неймовірним чином вийшла до чвертьфіналу Євро
    Збірній Україні пощастило з турнірними розкладами
    фото з відкритих джерел

    Наша команда зазнала двох поразок у груповому турнірі

    Збірній України з футзалу пощастило в груповому турнірі чемпіонату Європи. Наша команда в груповому турнірі здобула одну перемогу, над Сербією, поступилася Нідерландам та Португалії, але вийшла до плей-оф через кращу ніж у суперників різницю забитих у пропущених м’ячів.

    В останньому матчі українці гідно провели зустріч з чемпіонами світу португальцями. Єдиний м’яч наша команда пропустила на 37-й хвилині.

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    В паралельній грі збірна Сербії поступалася Нідерландам у два м’ячі, але змогла здобути вольову перемогу – 3:2.

    В 1/4 фіналу Україна зустрінеться з Казахстаном.

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    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України футзал
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    Збірна України з футзалу неймовірним чином вийшла до чвертьфіналу Євро