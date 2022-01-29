Збірна України з футзалу неймовірним чином вийшла до чвертьфіналу Євро

Наша команда зазнала двох поразок у груповому турнірі

Збірній України з футзалу пощастило в груповому турнірі чемпіонату Європи. Наша команда в груповому турнірі здобула одну перемогу, над Сербією, поступилася Нідерландам та Португалії, але вийшла до плей-оф через кращу ніж у суперників різницю забитих у пропущених м’ячів.

В останньому матчі українці гідно провели зустріч з чемпіонами світу португальцями. Єдиний м’яч наша команда пропустила на 37-й хвилині.

В паралельній грі збірна Сербії поступалася Нідерландам у два м’ячі, але змогла здобути вольову перемогу – 3:2.

В 1/4 фіналу Україна зустрінеться з Казахстаном.