Співпрацює з пропагандистами: Пак'яо отримав високу посаду в федерації Кремльова

Ілля Мандебура
glavcom.ua
Ілля Мандебура
Співпрацює з пропагандистами: Пак'яо отримав високу посаду в федерації Кремльова
Пак'яо тисне руку прибічнику Володимира Путіна Умару Кремльову
Джерело: IBA

Чемпіон світу у восьми категоріях приєднався до IBA після втрати нею олімпійського статусу

Під час засідання Ради директорів Міжнародної асоціації боксу (IBA), яке провели сьогодні у Манілі, було оголошено про призначення одного з найкращих боксерів в історії Менні Пак'яо на посаду віцепрезидента. Про це повідомляє «Главком».

На новій управлінській позиції він візьме участь у впровадженні стратегії IBA «Золота ера», спрямованої на підвищення професійного рівня спорту, забезпечення нових шляхів розвитку для боксерів та захист боксу від політичного впливу. Його робота також буде зосереджена на вдосконалення боксу в Азії та світі.

Очільник цієї організації, Умар Кремльов, який є одним з найбільших російських пропагандистів у світовому спорті та сприяв допуску російських боксерів під власним прапором та гімном до виступу на чемпіонатах світу, високо оцінив постать філліпінця: «Менні Пак'яо широко відомий у всьому світі, він – справжня легенда боксу, яка прагне залишити після себе спадщину, що виходить за межі рингу. Історія його життя відображає дух місії IBA: надати кожному молодому боксеру справедливий шанс реалізувати свої мрії. Ми допомагаємо дітям як організація, а Менні робить це самотужки. Тепер ми будемо продовжувати допомагати нашим дітям разом, як єдина боксерська сім'я IBA, і поширювати програми Менні за межі країни». 

Власне новопризначений віце-президент IBA, теж висловився про своє призначення: «Під далекоглядним керівництвом президента Умара Кремльова IBA вступила в золоту еру – еру, в якій кожен боксер з будь-якої країни може мріяти, боротися і досягати успіху на рівних умовах. Я пишаюся тим, що приєднався до цієї місії – щоб жоден молодий боксер не залишився осторонь, жоден чемпіон не був забутий, жодна країна не була виключена. Як віце-президент, я присвячу себе побудові мостів – між аматорами та професіоналами, між Сходом і Заходом, між поколіннями та культурами. Я вірю, що бокс може об'єднати людей так, як це ніколи не зможе зробити політика. Він може змінити життя, трансформувати спільноти та принести мир там, де є розбрат».

Пак'яо регулярно намагається повернутися до інфопростору після завершення професійної кар'єри чотири роки тому. Зокрема, йому було відмовлено в участі в Олімпійських Іграх-2024 через перевищення вікового ліміту в 40 років та не надано виключення з правил навіть попри його звершення в професійному боксі. Також він програв президентські вибори 2022 року у своїй країні, де став лише третім з менш, ніж 7% голосів. 

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.

