Український боксер отримав автомобіль за нагороду чемпіонату світу

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
Жасан отримав від ФБУ автомобіль

Жасан у Ліверпулі здобув бронзу світової першості

Федерація боксу України була рада подарувати автомобіль бронзовому призеру чемпіонату світу з боксу 2025 року в Ліверпулі – Данилу Жасану! Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Перший чемпіонат світу, проведений під егідою World Boxing, став історичним не лише в кар’єрі Данила, а й для всього українського боксу. 

«Хочу подякувати нашим захисникам за можливість виступати на змаганнях. Завдяки ним я маю змогу представляти наш прапор. Низький уклін вам усім. Дякую нашій Федерації боксу України», – сказав Данило під час вручення подарунку.

Президент ФБУ Олег Ільченко під час вручення наголосив:

«Данило заслужено здобув бронзову медаль на чемпіонаті світу, і ми вирішили подарувати йому автомобіль як подяку за його досягнення та мотивацію для нових перемог».

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

