Слєсарєв здобув золото чемпіонату Європи (U19) з боксу

У фінальному поєдинку Олександр впевнено переміг суперника з Туреччини

Українець Олександр Слєсарєв — чемпіон Європи (U19) з боксу. Про це інформує «Главком» з посиланням на Федерацію боксу України.

У фінальному поєдинку (вагова категорія понад 90 кг) Олександр впевнено переміг суперника з Туреччини технічним нокаутом у першому раунді. Один точний джеб у підборіддя – і рефері був змушений зупинити бій.

«Блискуче завершення Чемпіонату Європи, яке довело: українська школа боксу – це сила, майстерність і впевненість у кожному русі. Це золото – результат величезної праці, віри й відданості справі. Дякуємо тобі, Олександре, за цей яскравий бій, за емоції, за те, що підняв прапор України на найвищу сходинку п’єдесталу. Ти – гордість збірної та приклад для молоді», – зазначили у Федерації боксу України.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.