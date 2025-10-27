Українці вибороли 20 нагород на чемпіонаті Європи U15 з боксу

Континентальна першість з боксу відбулася у Будві (Чорногорія)

20 медалей та друге командне місце – такий підсумок виступу збірної України з боксу на чемпіонаті Європи U15 під егідою World Boxing, що відбувся у Будві (Чорногорія). Про це інформує «Главком».

Наші чемпіони та призери:

«Золото»: Владислав Василевич (48 кг); Ісмаїл Ісмайлов (60 кг); Вероніка Голуб (44 кг); Аліна Ігнатович (46 кг); Єва Кубанова (52 кг); Віра Василенко (60 кг).

«Срібло»: Давід Горват (40 кг); Костянтин Сліпчук (54 кг); Марк Фаніян (57 кг); Давид Юлдашев (63 кг); Сергій Котовський (80 кг); Вікторія Амельченко (50 кг); Тетяна Звенігородська (63 кг).

«Бронза»: Олександр Томич (75 кг); Артем Піхур (понад 90 кг); Ілона Жежера (42 кг); Софія Соловйова (66 кг); Аліна Папашвілі (75 кг); Софія Кучерук (80 кг); Дар'я Мельник (понад 90 кг).

Як повідомлялося, Рада Міжнародної федерації лижних видів спорту (FIS) проголосувала проти допуску росіян та білорусів до олімпійських кваліфікаційних змагань.

«Рада FIS проголосувала за недопуск спортсменів в індивідуальному нейтральному статусі (AIN) до кваліфікаційних змагань до зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року в Мілані. Статус AIN був розроблений Міжнародним олімпійським комітетом як можливий шлях для участі спортсменів з Росії та Білорусі у кваліфікаційних змаганнях зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2026 року. При цьому кожна міжнародна федерація зберігає за собою право самостійно вирішувати, чи допускати цих спортсменів до кваліфікації чи ні», – йдеться у повідомленні пресслужби FIS.