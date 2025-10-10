Українці здобули 12 нагород на молодіжному чемпіонаті Європи з боксу

Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок

Україна яскраво дебютувала на чемпіонаті Європи під егідою World Boxing

Одне золото, три срібла і вісім бронзових медалей – такий результат збірної України на молодіжному Чемпіонаті Європи під егідою World Boxing, який завершився в чеській Остраві. Про це інформує «Главком» з посиланням на ФБУ.

Збірна України приїхала на європейську першість повною делегацією в 20 боксерів і боксерок.

Повний медальний доробок наших атлетів:

Золото: Олександр Слєсарєв (90+ кг)

Срібло: Владислав Чинюк (70 кг), Таїсія Покусай (51 кг), Олена Черноколенко (80 кг)

Бронза: Владислав Науменко (85 кг), Рашид Бонусь (55 кг), Едуард Гусєв (90 кг), Антон Черняков (80 кг), Анна Курапатова (48 кг), Анастасія Таран (70 кг), Ірина Онопрієнко (75 кг), Єлизавета Безверхня (80 кг)

«Федерація боксу України вітає команду з яскравим дебютом на чемпіонаті Європи під егідою World Boxing і бажає боксерам сили йти вперед до своїх мрій, прославляючи нашу країну й нашу школу боксу! Тримати планку, панове!», – заявили у ФБУ.

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.