Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
Яскраво виступили наші юніори

Наші боксери вибороли чотири срібла та три бронзи

Юні українські боксери здобули нагороди молодіжного турніру в Іспанії. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Base of Ukrainian Sports.

Яскраво виступили наші юніори. У цій віковій групі у доробку збірної 7 медалей.

Срібними призерами стали: Олександра Черевата (до 48 кг), Михайло Сидоренко (до 48 кг), Ростислав Вітик (до 80 кг), Йосип-Владислав Козакевич (понад 80 кг).

Бронзові медалі вибороли: Сергій Артеменко (до 54 кг), Данило Рохтін (до 70 кг), Герман Бережний (до 75 кг).

Нагадаємо, Україна увійшла до топ-10 загального медального заліку Європейського юнацького олімпійського фестивалю, посівши 10-е місце. У доробку української команди: 5 золотих, 8 срібних та 10 бронзових медалей.

Це – другий найуспішніший виступ України за всю історію участі у Фестивалях, починаючи з 1993 року! Більше медалей «синьо-жовта» команда здобувала лише у 2019 році – тоді було 25 нагород.

Найуспішнішим видом спорту стало дзюдо – наші спортсмени здобули шість медалей, зокрема й бронзу в змішаному командному турнірі в заключний змагальний день.

Окрім дзюдо, нагороди для України завойовували представники таких видів спорту, як плавання (2 золота, 2 срібла та «бронза»), легка атлетика («золото», «срібло» та 2 бронзи), тхеквондо (2 срібла та «бронза»), кульова стрільба («срібло» та «бронза»), спортивна гімнастика («срібло» та «бронза») та настільний теніс (бронза).

Як повідомлялося, у Німеччині завершилася Всесвітня Літня Універсіада.

У заключний день змагань українська збірна здобула ще одну нагороду – бронзову. Її виборов Микола Рущак із Сум у спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

Україна посіла 14-те місце в загальному медальному заліку. Загалом наші спортсмени здобули 12 медалей: 4 золоті, 3 срібні та 5 бронзових.

Теги: бокс спорт

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євро-2026 проходитиме з 21 січня до 7 лютого наступного року
Жеребкування Євро-2026 із футзалу: УЄФА розведе по різних групах Україну і Білорусь
15 жовтня, 16:33
Українці показали чудові результати на чемпіонаті світу з самбо
Україна здобула 16 нагород на молодіжному чемпіонаті світу з самбо
13 жовтня, 15:25
Альфоров наголосив, що рішення щодо бойкоту змагань є «свідомим», однак ухвалене і з врахуванням чинного законодавства
Українські парапаверліфтери пропустять Паралімпіаду-2028 через бойкот
3 жовтня, 18:31
Маршрути розроблено спільно з асоціацією масового спорту, врахувавши популярність локацій серед бігунів
У столиці оцифровано 18 спортивних маршрутів: на 10 вже є навігація
1 жовтня, 18:10
Філіппо: Перегони за майбутнє розпочинаються зараз
Колишня модель балотуватиметься на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації
1 жовтня, 16:08
Snoop Dogg уже їздив на Олімпійські ігри 2024 року у Парижі
Репер Snoop Dogg працюватиме оглядачем NBC під час Олімпіади-2026
29 вересня, 11:20
У листопадове вікно матчів Україна потрапила до групи з трьома командами – Румунією та Литвою
Збірна України з хокею візьме участь у новому турнірі: який формат змагань
24 вересня, 17:08
Олена Сушинська має не найкращу думку про російських депутатів
Дружина чемпіона світу з хокею заявила, що російським депутатам «не варто розмножуватися»
23 вересня, 10:42
Період дискваліфікації Егле – з 1 березня 2025 по 31 жовтня 2026 року
Дворазова призерка Олімпіади отримала дискваліфікацію за порушення антидопінгових правил
22 вересня, 17:06

Новини

Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
Українські боксери здобули сім нагород молодіжного турніру в Іспанії
«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США
«Реал» подав апеляцію через проведення гри «Барселона» – «Вільярреал» у США
Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА
Українські арбітри працюватимуть на грі Юнацької ліги УЄФА
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Юркевічус набрала 11 очок у чемпіонаті Ізраїлю з баскетболу
Іранський волейболіст впав у кому після удар струмом у басейні
Іранський волейболіст впав у кому після удар струмом у басейні
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги
Вікенд для легіонерів збірної України: клуби Судакова та Зубкова здобули перемоги

Новини

САП оскаржить зменшення застави для екссудді Львова у 15 разів
Вчора, 14:19
Дрони атакували підстанцію в Ульяновській області Росії: знеструмлено кілька населених пунктів
18 жовтня, 09:26
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 18 жовтня
18 жовтня, 06:01
В Україні без опадів: погода на 17 жовтня
17 жовтня, 05:59
В Україні без опадів: погода на 16 жовтня
16 жовтня, 05:59
В Україні хмарно з проясненнями: прогноз погоди на 15 жовтня
15 жовтня, 05:59

Прес-релізи

У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
У Києві відбудеться PR-марафон «У дзеркалі реальності»: професійний захід для комунікаційного ринку
6 жовтня, 16:48
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua