Спокуслива крихітка у спорті для «залізних». Гарячі фото української тріатлоністки Юлії Єлістратової



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Юлія Єлістратова поєднує жіночність із небувалою силою волі Фото із соцмереж

Спортсменка готується до четвертої Олімпіади в житті

32-річна Юлія Єлістратова є наразі найсильнішою українською тріатлоністкою. На високому рівні вона виступає з 2006 року і зараз входить до топової когорти світового тріатлону, виду, який називають спортом «залізних і незламних».

Юлія неодноразово була призеркою етапів Кубка світу, переможницею Кубка Європи-2015. Єлістарова виступала на трьох Олімпіадах і наразі найвищим її досягненням на головних стартах чотириріччя є 24-те місце в Пекіні-2008. Цьогоріч влітку Юлія збирається здивувати прихильників в олімпійському Токіо.

Першим чоловіком спортсменки був відомий український тріатлоніст Данило Сапунов. У 2008-2010 роках Юлія виступала під його прізвищем. У 2015-му Єлістратова вийшла заміж за російського тріатлоніста українського походження Владіміра Турбаєвського. Пара виховує синочка.

«Будучи вагітною, я повноцінно тренувалася, - говорила Юлія в недавньому інтерв’ю 24.tv. – На сьомому місяці я ще робила всі три види. Продовжувала їздити на шосе і тільки на восьмому місяці пересіла на станок. На дев’ятому місяці продовжувала плавати. Забрала велосипед, а біг замінила на біг у воді з поясом, або в залі на орбітреці. Плюс займалась йогою і пілатесом. Тому мені було набагато легше повертатися.

До перших легких тренувань повернулася через два тижні після пологів. Все робила поступово. Плавати і їхати мені було легко втягуватись, звичайно без фанатизму. Бігти на початку було дуже важко, хоча перерив був не більше, ніж звичайне міжсезоння. Організму треба було відновитись. Спершу був високий пульс і низька швидкість. Але поступово і досить швидко втягнулась. В принципі, зараз біжу краще, ніж до пологів. Стала тільки сильнішою. І відчуваю себе набагато впевненішою».