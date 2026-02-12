«Спорт не означає безпам'ятство». Зеленський підтримав Гераскевича після дискваліфікації

Президент України подякував олімпійцю за мужність обстоювати позицію до кінця

Володимир Зеленський розкритикував МОК через дискваліфікацію українця Владислава Гераскевича на Олімпійських іграх-2026. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву глави держави.

«Спорт не означає безпам'ятство, а Олімпійський рух має допомагати зупиняти війни, а не підігравати агресору. На жаль, рішення Міжнародного олімпійського комітету дискваліфікувати українського скелетоніста Владислава Гераскевича говорить про інше. Це точно не про принципи олімпізму, які засновані на справедливості та підтримці миру», – заявив Зеленський.

Президент подякував олімпійцю за чітку позицію. За словами глави держави, його шолом – нагадування цілій планеті, що таке російська агресія і яка ціна боротьби за незалежність. На думку Зеленського, Гераскевич не порушив жодного правила.

Український президент нагадав, що 660 українських атлетів і тренерів були вбиті Росією після повномасштабного вторгнення. Натомість 13 росіян, які поїхали до Італії в статусі нейтральних, за межами олімпійських арен підтримують агресію і окупацію. За словами Зеленського, на дискваліфікацію передусім заслуговують вони.

«Пишаємося Владиславом та його вчинком. Мати сміливість – це більше ніж мати медалі», – резюмував глава держави.

Гераскевич отримав офіційний документ МОК про дискваліфікацію перед стартом заїздів Олімпійських ігор. Функціонери не дозволили українцю використовувати «шолом пам'яті» зі світлинами загиблих від рук росіян спортсменів. Сам скелетоніст відкинув вимогу змінити екіпірування.

Сам Гераскевич звернувся до українців після дискваліфікації з Олімпіади. Він подякував співвітчизникам за теплі слова на свою адресу. Він також закликав зберігати оптимізм і продовжувати боротьбу.

Президент Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич закликав керівництво МОК піти у відставку. Функціонер і батько спортсмена розчарований позицією очільників Олімпійського руху. Він пообіцяв оскаржити дискваліфікацію Гераскевича-молодшого в CAS.

Раніше Владислав Гераскевич прокоментував дискваліфікацію МОК перед стартом заїздів у скелетоні. Він звинуватив функціонерів у дискримінації. Також скелетоніст розповів, що не отримав конкретного пояснення щодо нібито порушення ним олімпійських принципів.