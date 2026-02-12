Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку

Артем Худолєєв
glavcom.ua
Артем Худолєєв
google social img telegram social img facebook social img
Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку
Реакція Михайла Гераскевича (ліворуч) на дискваліфікацію Владислава
фото: Getty Images

Михайло Гераскевич: У нас не залишилося віри у сьогоднішнє керівництво МОК

Голова Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич прокоментував відсторонення Владислава від Олімпійських ігор. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Про підтримку інших учасників Олімпіади

«Наразі команда Латвії подала протест, збирає підписи всіх команд на нашу підтримку та категорично вимагає анулювати цю дискваліфікацію. Ми ніколи не сумнівалися у команді Латвії, там народився український скелетон. Це дуже приємно, що ця підтримка продовжується. Також підтримку висловили Республіка Корея, Данія; організатори Ігор збірна Італії підійшли та побажали успіху. Дуже багато підтримки отримали від тренерів з Німеччини, США, Бразилії – багатьох країн», – заявив Гераскевич.

Про очільницю МОК Ковентрі

«Міс Ковентрі, яка є керівницею МОК, говорила про рівність усіх спортсменів. І цією дією, з командою IBSF, вона перекреслила цю заявою, бо це було не про рівність, а диктатуру. Ми ще віримо в олімпійських рух та цінності, але у нас не залишилося віри у сьогоднішнє керівництво МОК. І якщо у керівництва МОК є честь, вони мають негайно подати у відставку. Щодо наших почуттів – найбільше болить, що наші вболівальники, наша підтримка, не зможуть насолодитися миттю тріумфу першою олімпійською медаллю. Більше ніж впевнений, що ми б її здобули», – розповів Михайло Гераскевич.

Позов до CAS

«Ми налаштовані [на позов у CAS]. Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Ми знаємо, що Влад показує гірші результати, аніж на змаганнях; вміє концентруватися та показати кращі. Це була б боротьба за медаль. Це все перекреслено, але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів», – заявив Гераскевич.

Заява МОК щодо дискваліфікації Гераскевича

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджу, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

  1. Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті».
  2. Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів.
  3. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

Медальний залік Олімпійських ігор 2026

Читайте також:

Теги: олімпійські ігри Олімпіада скелетон спорт Владислав Гераскевич Михайло Гераскевич

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для виходу в основний раунд Україна має посідати одне з двох перших місць свого квартету
Став відомий склад збірної України з гандболу на Євро-2026
13 сiчня, 11:57
Естонія отримала право провести чемпіонат Європи у 2024 році
Естонія втратила Євро-2026 з фехтування, бо відмовилася впускати в країну військових з Росії
23 сiчня, 17:04
Гераскевич вже проводив акцію проти війни під час минулих Олімпійських Ігор у Пекіні
Український спортсмен заявив про погрози від МОК
29 сiчня, 20:01
22-річна Юліанна Туницька є однією з найперспективніших санкарок світу
Олімпіада-2026. Результати українців за день до церемонії відкриття
6 лютого, 02:10
Уболівальники освистали Венса, якого показали на екранах стадіону під час проходу американців
Глядачі освистали віцепрезидента США Венса на церемонії відкриття Олімпіади
7 лютого, 00:45
Катерина Коцар встановила найкращий результат сезону під час кваліфікації у слоупстайлі
Олімпіада-2026. Результати українців у перший змагальний день
8 лютого, 01:26
Фігурист Кирило Марсак присвятив найкращий у своєму житті прокат своєму батькові, який служить на фронті
Олімпіада 2026. Підсумок виступу українців 10 лютого
Вчора, 01:50
Гуменник набрав 86,72 бала у короткій програмі на Олімпіаді
Ексукраїнський суддя завищив бали за виступ російського фігуриста на Олімпіаді
Вчора, 15:46
Владислав Гераскевич може отримати дискваліфікацію на Олімпіаді
МОК провів виховну бесіду з українським скелетоністом Гераскевичем: чого досягли сторони?
Вчора, 21:56

Новини

Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
Півзахисник збірної України продовжив контракт із «Шахтарем»
Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку
Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку
Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді
Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
13-річний дніпрянин встановив рекорд України з поштовху гир
Очільник НОК Гутцайт: Вся Україна з Гераскевичем, памʼять неможливо дискваліфікувати
Очільник НОК Гутцайт: Вся Україна з Гераскевичем, памʼять неможливо дискваліфікувати
МОК дискваліфікував Гераскевича
МОК дискваліфікував Гераскевича

Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua