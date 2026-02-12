Михайло Гераскевич: Якщо у керівників МОК є честь – вони мають негайно подати у відставку

Михайло Гераскевич: У нас не залишилося віри у сьогоднішнє керівництво МОК

Голова Всеукраїнської федерації бобслею та скелетону Михайло Гераскевич прокоментував відсторонення Владислава від Олімпійських ігор. Про це інформує «Главком» з посиланням на «Суспільне Спорт».

Про підтримку інших учасників Олімпіади

«Наразі команда Латвії подала протест, збирає підписи всіх команд на нашу підтримку та категорично вимагає анулювати цю дискваліфікацію. Ми ніколи не сумнівалися у команді Латвії, там народився український скелетон. Це дуже приємно, що ця підтримка продовжується. Також підтримку висловили Республіка Корея, Данія; організатори Ігор збірна Італії підійшли та побажали успіху. Дуже багато підтримки отримали від тренерів з Німеччини, США, Бразилії – багатьох країн», – заявив Гераскевич.

Про очільницю МОК Ковентрі

«Міс Ковентрі, яка є керівницею МОК, говорила про рівність усіх спортсменів. І цією дією, з командою IBSF, вона перекреслила цю заявою, бо це було не про рівність, а диктатуру. Ми ще віримо в олімпійських рух та цінності, але у нас не залишилося віри у сьогоднішнє керівництво МОК. І якщо у керівництва МОК є честь, вони мають негайно подати у відставку. Щодо наших почуттів – найбільше болить, що наші вболівальники, наша підтримка, не зможуть насолодитися миттю тріумфу першою олімпійською медаллю. Більше ніж впевнений, що ми б її здобули», – розповів Михайло Гераскевич.

Позов до CAS

«Ми налаштовані [на позов у CAS]. Бо було зачеплено честь Влада, зруйновано нашу багаторічну роботу. Йдеться не лише про кошти платників податків, які нам допомагали у цій діяльності. Ми підходили у дуже оптимальній формі, і це можна побачити за результатами останніх контрольних тренувань. Якщо подивитися на результати спортсменів, Влад перебував би у зоні подіуму зі своїми результатами. Ми знаємо, що Влад показує гірші результати, аніж на змаганнях; вміє концентруватися та показати кращі. Це була б боротьба за медаль. Це все перекреслено, але найголовніше, що МОК намагався перекреслити пам'ять про українських героїв. МОК дискваліфікував не Владислава, а дискваліфікував Україну. Ми маємо безпрецедентну підтримку від президента України, Верховної Ради, міністерства спорту, НОК України та воїнів. Багато свідчень в інтернеті, де воїни з лінії бойового зіткнення висловлювали свою підтримку Владу. Ми маємо підтримку українського народу. Це дискваліфікація демократії заради своїх приватних інтересів, через чуттєвий тиск російських спонсорів», – заявив Гераскевич.

Заява МОК щодо дискваліфікації Гераскевича

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджу, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті». Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

