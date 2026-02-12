Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію на Олімпіаді

Гераскевич: Будемо готувати позов в CAS і будемо продовжувати боротися за наші права

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував свою дискваліфікацію від участі в Олімпіаді через недотримання заборони МОК на використання «шолому памʼяті». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Трибуну.

Як Гераскевич дізнався про дискваліфікацію

«Ми приїхали сьогодні на трек, я налаштувався на гонку. Потім у нас відбулася зустріч з Ковентрі, на якій, на жаль, не було, як я вважаю, роз’яснено, чому я не можу виступати в цьому шоломі.

Я досі вважаю, що ми не порушували ніяких правил, і ми мали повне право виступати у цьому шоломі на рівні з іншими спортсменами, які робили подібне в минулі дні на цих Олімпійських іграх. Після закінчення нашої розмови мені вручили документ, в якому зазначалося, що я порушив правила Олімпійської хартії й через це я не можу брати участь», – розповів Гераскевич.

Реакція Михайла Гераскевича на дискваліфікацію Владислава фото: Getty Images

Спілкування з очільницею МОК Ковентрі

«Чесно кажучи, я більше питав, порівнював, казав про ті випадки, які були в інших спортсменів, і я не отримав жодного пояснення щодо російського прапора – чому не було застосовано санкції. Чому лижниця має право виступати з повідомленням про загиблого партнера по команді, а ми не можемо.

У листі написали, що я публічно анонсував, що це жертви війни. Хоча, звичайно, коли ти дивишся на шолом, це незрозуміло.

Я не вбачаю, що шолом несе якийсь політичний контекст. Тому я вважаю, що я маю повне право виступати в ньому. Знову ж таки, ті аргументи, які вона наводила, те, що вони підтримують Україну, що вони солідарні з Україною... Щодо цього є великі сумніви, особливо після цього рішення.

Тон був адекватний, тобто у нас не було скандалу. Вона пропонувала, що ми можемо показати його на старті, але я їхатиму в іншому шоломі й потім мені його нададуть у мікс-зону. Але я вважаю, що маю отримати такі ж права, що й інші спортсмени в інших видах спорту з інших країн. Чомусь я такі права не отримав

Подальші кроки Гераскевича

«Будемо готувати позов в CAS і будемо продовжувати боротися за наші права. Знову ж таки, я вірю, що ми не порушували жодних правил.

Наскільки я розумію, деякі команди подали також протест на це рішення. Закордонні команди. За це я дуже вдячний. Але, як ми бачимо, я не беру участь у змаганнях. Вони вже йдуть. Я вже пропустив свій старт. У нас більше немає змагань. І, наскільки я розумію, у нас не має можливості більше змагатися на Олімпійських іграх.

Ми вже пройшли дуже довгий шлях до цих Олімпійських ігор. Але для мене також дуже знаково, що сьогодні, в цей день чотири роки тому я підняв табличку «No war in Unkaine». Я вважаю, що це послання досі актуальне. Сьогодні ми заплатили ціну за нашу гідність.

Я вважаю, що я не порушував жодних правил. Я вважаю, що я відстоював інтереси України, і навіть не стільки країни, скільки просто пам’ять про цих спортсменів. Вони цього заслуговують. На жаль, МОК думає інакше, але в причинах будемо розбиратися далі», – розповів Гераскевич.

Заява МОК щодо дискваліфікації Гераскевича

«Отримавши останній шанс, пілот-скелетоніст Владилсав Гераскевич з України не зможе розпочати свою гонку на зимових Олімпійських іграх 2026 року сьогодні вранці. Це рішення було прийнято після його відмови дотримуватися Керівних принципів МОК щодо самовираження спортсменів. Рішення ухвалило журі Міжнародної федерації бобслею та скелетону (IBSF) на основі того, що шолом, який він мав намір одягнути, не відповідав правилам», – йдеться у заяві МОК.

МОК стверджу, що з жалем вирішив відкликати акредитацію Гераскевича на Олімпіаду.

«Незважаючи на численні обміни думками та особисті зустрічі між МОК та паном Гераскевичем, остання з яких відбулася сьогодні вранці з президентом МОК Кірсті Ковентрі, він не розглядав жодної форми компромісу», – йдеться у заяві МОК.

Гераскевич пропонував МОК завершити конфлікт

«Я пропоную завершити цей скандал. Я ніколи не хотів скандалу з МОК і я його не створював. МОК створив це своєю інтерпретацією правил, яку багато хто вважає дискримінаційною.

Хоча дії МОК дали змогу голосно говорити про українських спортсменів, які загинули, водночас сам факт скандалу відволікає величезну кількість уваги від самих змагань та від спортсменів, які в них беруть участь. Тому я вкотре пропоную завершити скандал.

Прошу:

Зняти заборону на використання «Шолома Пам’яті». Вибачитися за тиск, створений на мене протягом останніх днів. В знак солідарності з українським спортом надати електрогенератори для українських спортивних об’єктів, які щодня страждають від обстрілів.

Дуже сподіваюся на відповідь до початку змагань зі скелетону», – сказав Гераскевич.

