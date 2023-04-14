«Спортсменів поставили перед фактом». Беленюк розкритикував скандальне рішення уряду

Уряд готує заборону українським спортсменам брати участь у турнірах з атлетами з Росії та Білорусі, але спортсмени до останнього були про це не в курсі

Кабмiн найближчим часом може ухвалити рiшення, яким фактично заборонить участь українських спортсменів у змаганнях, де залучені будь-які спортсмени з Росії та Білорусі. Втім, українських спортсменів уже поставили перед фактом. Про це «Главкому» розповів олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк.

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«Хай вони й не виступали з підтримкою війни, не мають відношення до Збройних сил і підходять під всі критерії МОК. У разі невиконання цього рішення відповідна федерацiя може втратити статус нацiональноï, а до спортсменiв можуть виникнути питання у СБУ», – коментує таке рішення влади олімпійський чемпіон.

За його словами, міністр молоді та спорту України, президент НОК Вадим Гутцайт ніяк не комунікує зі спортсменами, тож це «протокольне рiшення уряду» щодо пiдготовки постанови Кабміну стало для них «дуже неочікуваним».

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«Спортсмени телефонують мені, іншим депутатам та впливовим людям від нашої сфери та запитують, що їм робити. Зараз вони здебільшого в підвішеному стані та не розуміють своїх перспектив – на які змагання їм готуватися, на які не готуватися… Прийняття рішень в такий спосіб – це великий демотивуючий фактор для спортсменів», – вважає Жан Беленюк.

Як приклад він наводить положення Олімпійської хартії, за якими те, що відбувається – пряме втручання держави в автономію спорту. Він стверджує, що дійсно були проведені попередні консультації з очільниками національних федерацій. Депутат від «Слуги народу» також вимагає пояснень від самого пана міністра: як і до чого це може призвести, чим аргументовано і які цілі переслідуватись. Ну а поки він називає останні події в українському спорті «достатньо неочікуваною історією» для багатьох спортивних федерацій.

Нагадаємо, Жан Беленюк упевнений, що Олімпіада та спорт загалом завжди були і будуть для кремлівського режиму політикою.

«Це маніпулятивні скидання таких країн, як Росія, що спорт має бути поза політикою, але вони найбільше «юзають» своїх спортсменів для просування політичних наративів та політичної пропаганди», – запевняє борець. Він також додає, що допуск росіян – це суттєва дипломатична поразка спортивної сфери вцілому як такої.