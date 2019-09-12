США вдруге поспіль програли на чемпіонаті світу



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Сербія - США ФІБА

Американці програли Сербії в матчі за 5-8 місця на чемпіонаті світу з баскетболу

Збірна США продовжила падіння з вершини світового баскетболу. У матчі класифікації за 5-8 місця американці поступилися Сербії – 89:94.

Сербія – США – 94:89 (32:7, 12:33, 27:28, 23:21)

Сербія: Богданович (28), Лучич (15), Міцич (10), Йович (9), Йокич (9), Б'єліца (8), Мар'янович (8), Мілутінов (7), Сімонович.

США: Барнс (22), Волкер (18), Міддлтон (16), Тернер (10), Мітчел (9), Браун (4), Харріс (4), Вайт (2), Пламлі (2), Лопес (2).

Серби на початку зустрічі нокаутували американців, вигравши 10-хвилинку з перевагою в 25 очок. Втім до великої перерви збірна США змогла відіграти 21 очко.

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Однак балканці не дозволили американцям остаточно переломити перебіг подій. У заключній частині поєдинку Сербія втримала необхідну перевагу. Друга поспіль поразка США на чемпіонаті світу.

Напередодні американці програли в чвертьфіналі Франції – 79:89. Вперше за 17 років збірна США залишиться без медалей чемпіонату світу.

У матчі за сьоме місце американці зіграють 14 вересня проти невдахи поєдинку Польща – Чехія. А Сербія зіграє з переможцем зазначеної пари в матчі за п'яте місце.