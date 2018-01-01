Стаховський: На жаль, я провалив матч

Український тенісист прокоментував свій невдалий матч на Кубку Девіса

Лідер збірної України Сергій Стаховський прокоментував свою поразку від Мікаеля Імері в матчі Кубка Девіса проти команди Швеції. Стаховський у двох сетах (6:7, 2:6) програв тенісистові, що займає місце в підвалі четвертої сотні рейтингу АТР. Українець двічі програла свою подачу і ні разу не зміг зробити брейк. «Перший сет вплинув багато в



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський. Фото: btu.org.ua

Український тенісист прокоментував свій невдалий матч на Кубку Девіса

Лідер збірної України Сергій Стаховський прокоментував свою поразку від Мікаеля Імері в матчі Кубка Девіса проти команди Швеції.

Стаховський у двох сетах (6:7, 2:6) програв тенісистові, що займає місце в підвалі четвертої сотні рейтингу АТР. Українець двічі програла свою подачу і ні разу не зміг зробити брейк.

«Перший сет вплинув багато в чому на весь результат. Був потім психологічний пролом, три гейми в другому сеті були в нікуди, а потім пішла боротьба. Стиль і картинка гри змінилися повністю. Важко виправдовувати якісь свої дії, тому що я вважаю, що, на жаль, матч я провалив. Хоча по ходу я був упевнений, що навіть програвши перший сет, я мав всі шанси і міг виграти», - сказав Сергій.

«До матчу я розумів, що більше граю я, а суперник діє на утримання ритму. Я сам даремно йшов в довгі розіграші, міг частіше загострювати, але цього не робив. На жаль, не зміг виконати те, що від мене вимагалося», - цитує Стаховського btu.org.ua.

Україна після першого дня матчевої зустрічі Кубка Девіса поступається з рахунком 0:2. Крім Сергія Стаховського свій одиночний матч в двох сетах програв і Артем Смирнов.