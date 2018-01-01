Стаховський, після провалу на Australian Open, успішно почав виступи на турнірі у Німеччині

Сергій вийшов у друге коло на змаганнях у Кобленці

Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі ATP Challenger Tour у німецькому Кобленці. Нагадаємо, українець не зумів подолати кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, після чого повернувся у Європу. У першому сеті поєдинку проти Йоріса де Лооре Сергій зробив два брейки, що забезпечило йому перемогу 6:2. У другому сеті



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Сергій Стаховський. Фото Tennis Australia

Сергій вийшов у друге коло на змаганнях у Кобленці

Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі ATP Challenger Tour у німецькому Кобленці.

Нагадаємо, українець не зумів подолати кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, після чого повернувся у Європу.

У першому сеті поєдинку проти Йоріса де Лооре Сергій зробив два брейки, що забезпечило йому перемогу 6:2.

У другому сеті Стаховський також відзначився двома брейками, але програв один раз і свою подачу. Тому підсумковий рахунок 6:3. Матч протривав 1 годину 12 хвилин.

У другому раунді турніру українець може зустрітися зі шведом Мікаелем Імером або іспанцем Ніколою Куном.

Koblenz Open – 2018

ATP Challenger Tour

Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

Призовий фонд - €43,000

Перше коло

Сергій Стаховський (Україна, 3) – Йоріс де Лооре (Бельгія, Q) – 6:2, 6:3