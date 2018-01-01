  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
    Новини

    Стаховський, після провалу на Australian Open, успішно почав виступи на турнірі у Німеччині

    Сергій вийшов у друге коло на змаганнях у Кобленці
    Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі ATP Challenger Tour у німецькому Кобленці. Нагадаємо, українець не зумів подолати кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, після чого повернувся у Європу. У першому сеті поєдинку проти Йоріса де Лооре Сергій зробив два брейки, що забезпечило йому перемогу 6:2. У другому сеті
    • Сьогодні, 16:38
    • Розсилка
    Сергій Стаховський. Фото Tennis Australia
    Сергій Стаховський. Фото Tennis Australia

    Сергій вийшов у друге коло на змаганнях у Кобленці

    Сергій Стаховський з перемоги стартував на турнірі ATP Challenger Tour у німецькому Кобленці.

    Нагадаємо, українець не зумів подолати кваліфікацію Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу, після чого повернувся у Європу.

    У першому сеті поєдинку проти Йоріса де Лооре Сергій зробив два брейки, що забезпечило йому перемогу 6:2.

    У другому сеті Стаховський також відзначився двома брейками, але програв один раз і свою подачу. Тому підсумковий рахунок 6:3. Матч протривав 1 годину 12 хвилин.

    У другому раунді турніру українець може зустрітися зі шведом Мікаелем Імером або іспанцем Ніколою Куном.

    Koblenz Open – 2018

    ATP Challenger Tour

    Чоловічий тенісний турнір у Кобленці, Німеччина

    Призовий фонд - €43,000

    Перше коло

    Сергій Стаховський (Україна, 3) – Йоріс де Лооре (Бельгія, Q) – 6:2, 6:3

    Німеччина Сергій Стаховський теніс
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ