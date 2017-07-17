Стаховський зазнав поразки у першому ж матчі на Australian Open
- Сьогодні, 06:57
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Український тенісист вибуває після першого раунду кваліфікації
Сергій Стаховський ненадовго затримався на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.
Український тенісист поступився у першому ж своєму поєдинку на турнірі Grand Slam.
На старті кваліфікації його кривдником став Маттіас Бахінгер з Німеччини, який перебуває наприкінці другої сотні у рейтингу ATP.
Стаховський програв свою першу подачу, але за рахунку 3:4 виграв три гейми поспіль, у тому числі два на подачі суперника.
У другому сеті все дійшло до тай-брейку, хоча Сергій вів 5:3 та подавав на перемогу.
На тай-брейку нерви виявилися міцнішими у Бахінгера, що додало йому сил на вирішальний сет.
Суперники брали свої подачі, поки за рахунку 4:3 на свою користь німець не зробив брейк. Відігратися у Стаховського вже не вийшло.
Свій найкращий результат на турнірі у Мельбурні Сергій Стаховський показав у 2011 році, коли дійшов до третього раунду.
Australian Open – 2018 з тенісу
Grand Slam
Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія
Призовий фонд - A$25,096,000
Перше коло кваліфікації
Маттіас Бахінгер (Німеччина) – Сергій Стаховський (Україна, 16) – 4:6, 7:6(4), 6:3