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    Стаховський зазнав поразки у першому ж матчі на Australian Open

    Український тенісист вибуває після першого раунду кваліфікації
    Сергій Стаховський ненадовго затримався на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу. Український тенісист поступився у першому ж своєму поєдинку на турнірі Grand Slam. На старті кваліфікації його кривдником став Маттіас Бахінгер з Німеччини, який перебуває наприкінці другої сотні у рейтингу ATP. Стаховський програв свою першу подачу,
    • ГЛАВКОМ
    • Сьогодні, 06:57
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    Сергій Стаховський. Фото AP
    Сергій Стаховський. Фото AP

    Український тенісист вибуває після першого раунду кваліфікації

    Сергій Стаховський ненадовго затримався на Відкритому чемпіонаті Австралії 2018 року з тенісу.

    Український тенісист поступився у першому ж своєму поєдинку на турнірі Grand Slam.

    На старті кваліфікації його кривдником став Маттіас Бахінгер з Німеччини, який перебуває наприкінці другої сотні у рейтингу ATP.

    Стаховський програв свою першу подачу, але за рахунку 3:4 виграв три гейми поспіль, у тому числі два на подачі суперника.

    У другому сеті все дійшло до тай-брейку, хоча Сергій вів 5:3 та подавав на перемогу.

    На тай-брейку нерви виявилися міцнішими у Бахінгера, що додало йому сил на вирішальний сет.

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    Суперники брали свої подачі, поки за рахунку 4:3 на свою користь німець не зробив брейк. Відігратися у Стаховського вже не вийшло.

    Свій найкращий результат на турнірі у Мельбурні Сергій Стаховський показав у 2011 році, коли дійшов до третього раунду.

    Australian Open – 2018 з тенісу

    Grand Slam

    Чоловічий тенісний турнір у Мельбурні, Австралія

    Призовий фонд - A$25,096,000

    Перше коло кваліфікації

    Маттіас Бахінгер (Німеччина) – Сергій Стаховський (Україна, 16) – 4:6, 7:6(4), 6:3

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