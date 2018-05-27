Стаховський: Прийшов на жеребкування Ролан Гаррос сам, щоб на цей раз не було підступу

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Сергій Стаховський

Також українець поділився очікуваннями від матчу з Фелісіано Лопесом

Український тенісист Сергій Стаховський прокоментував жеребкування основної сітки Ролан Гаррос.

Поступившись в кваліфікації, Стаховський пробився в основну сітку Ролан Гаррос-2018 як «лакі лузер». Він розповів про те, чому особисто пішов на жеребкування.

«У минулому році на US Open, коли тягнули «лакі лузерів», я теж був в числі претендентів. З чотирьох - тягнули двох. За рейтингом був другим, але витягли мене останнім. Мені здалося, що був якийсь підступ. Тому в цей раз я прийшов на жеребкування сам, тягнув теж сам. І після всієї процедури хочу сказати, що, напевно, підступ в Нью-Йорку все-таки був», - сказав українець в інтерв'ю виданню btu.org.ua.

Також він поділився очікуваннями від матчу з Фелісіано Лопесом.

«Можна сказати, що жереб найвдаліший. Грав я з ним чотири рази. Перший раз на US Open-2010, але той матч я не завершив, потім програв на грунті в Мюнхені (в 2012-му), а потім двічі перемагав. Останній раз в Марселі два роки тому. Безумовно, Лопес - неприємний суперник. Лівша, це незручно. Але грунт, п'ять сетів - буде весело», - сказав Стаховський.

Сергій Стаховський в дев'ятий раз виступить в основній сітці Відкритого чемпіонату Франції. Кращим результатом українця є вихід до третього кола в 2011 році.