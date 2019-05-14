Стаховський пробився до третього кола турніру у Південній Кореї



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сергій Стаховський

Для перемоги у другому колі українцю вистачило двох сетів

Український тенісист Сергій Стаховський пробився до третього кола «челленджера», який проходить у Південній Кореї

У другому колі змагань Стаховський переміг 290 ракетку світу Цун-Хуа Яна. Тенісисти провели на корті півтори години. У першій партії Стаховський зробив один брейк, а в другому сеті нікому з гравців не вдалося скористатися брейкпоінтами. Не реалізувавши матчбол на подачі суперника в 12-му геймі, Сергій на тай-брейку зробив три міні-брейка, поступившись одним очком на своїй подачі.

Gwangju Open Challenger

Друге коло

Сергій Стаховський (Україна, 2) - Цун-Хуа Ян (Тайвань) 6-4, 7-6 (3)

Нагадаємо, минулого тижня Стаховський не зміг пробитися в третій раунд тенісного турніру в корейському Пусані. У другому раунді наш спортсмен поступився японцю Каїті Утіде – 6:7, 3:6.

Джерело: btu.org.ua