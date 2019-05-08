Стаховський продовжує виступи в Пусані попри поразку
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Сергій Стаховський
Телеканал 24
Український тенісист програв у другому раунді одиночного розряду
Українець Сергій Стаховський не зміг пробитися в третій раунд тенісного турніру в корейському Пусані.
У другому раунді наш спортсмен поступився японцю Каїті Утіде – 6:7, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.
Попри поразку Стаховський продовжує виступи в Пусані. Він гратиме в парному розряді з бельгійцем Рубеном Бемельмансом.
Саме з Бемельмансом Стаховський дійшов до фіналу в парному розряді на попередньому турнірі в Сеулі.
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