Стаховський продовжує виступи в Пусані попри поразку



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Сергій Стаховський Телеканал 24

Український тенісист програв у другому раунді одиночного розряду

Українець Сергій Стаховський не зміг пробитися в третій раунд тенісного турніру в корейському Пусані.

У другому раунді наш спортсмен поступився японцю Каїті Утіде – 6:7, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

Попри поразку Стаховський продовжує виступи в Пусані. Він гратиме в парному розряді з бельгійцем Рубеном Бемельмансом.

Саме з Бемельмансом Стаховський дійшов до фіналу в парному розряді на попередньому турнірі в Сеулі.

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