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    Стаховський продовжує виступи в Пусані попри поразку

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    Сергій Стаховський&nbsp; - Стаховський продовжує виступи в Пусані попри поразку
    Сергій Стаховський 
    Телеканал 24

    Український тенісист програв у другому раунді одиночного розряду

    Українець Сергій Стаховський не зміг пробитися в третій раунд тенісного турніру в корейському Пусані.

    У другому раунді наш спортсмен поступився японцю Каїті Утіде – 6:7, 3:6. Поєдинок тривав 1 годину 45 хвилин.

    Попри поразку Стаховський продовжує виступи в Пусані. Він гратиме в парному розряді з бельгійцем Рубеном Бемельмансом.

    Саме з Бемельмансом Стаховський дійшов до фіналу в парному розряді на попередньому турнірі в Сеулі. 

     Читайте також: Стаховський програв у фіналі турніру в Сеулі
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