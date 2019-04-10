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    Стаховський пробився до третього кола турніру у Тайвані

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    У третьому раунді українця Стаховського чекає поєдинок проти Максима Жанвьє з Франції - Стаховський пробився до третього кола турніру у Тайвані
    У третьому раунді українця Стаховського чекає поєдинок проти Максима Жанвьє з Франції

    Український тенісист буде боротися за вихід до 1/4 фіналу

    У першій партії Стаховський не втримав перевагу (5-2) і не подав на сет за рахунку 5-4, але на тай-брейку віддав суперникові всього два розіграшу. Два брейка в другому сеті дозволили українцю оформити перемогу і путівку до третього кола за 1 годину і 19 хвилин.

    Для Стаховського і Робера це перший очний поєдинок. 38-річний француз, який в рейтингу ATP зараз займає 284-е місце, в поточному сезоні виграла всього 4 матчі на «челленджерах».

    У третьому раунді українця чекає Максим Жанвьє з Франції, якому Стаховський програв у першому раунді на турнірі в Сен-Брійо в кінці березня.

    Нагадаємо, на цьому ж турнірі інший український тенісист Ілля Марченко зазнав поразки у першому колі.

    TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER

    Друге коло

    Сергій Стаховський (Україна, 3) - Стефан Робер (Франція) 7-6 (2), 6-2

    Джерело: btu.org.ua

    Сергій Стаховський теніс
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