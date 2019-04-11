Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру у Тайвані
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Розсилка
Сергій Стаховський
Український тенісист буде боротися за вихід до 1/2 фіналу
Суперники провели на корті 1 годину і 18 хвилин. У першому сеті тенісисти відіграли десять геймів без брейкпоїнтів, а за рахунку 5-5 Стаховський скористався прихованим сетболом і потім подав на партію.
Українець вийшов вперед у другому сеті (3-1) і втримав свою перевагу до кінця зустрічі.
Варто зазначити, що в кінці березня Стаховський і Жанвье зустрічалися на «челленджері» в Сен-Брійо, де українець програв французу в першому раунді.
Нагадаємо, на цьому ж турнірі інший український тенісист Ілля Марченко зазнав поразки у першому колі.
TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER
Третє коло
Сергій Стаховський (Україна, 3) - Максім Жанвьє (Франція, 16) 7-5, 6-4
Джерело: btu.org.ua