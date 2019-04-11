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    Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру у Тайвані

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    Сергій Стаховський - Стаховський вийшов у чвертьфінал турніру у Тайвані
    Сергій Стаховський

    Український тенісист буде боротися за вихід до 1/2 фіналу

    Суперники провели на корті 1 годину і 18 хвилин. У першому сеті тенісисти відіграли десять геймів без брейкпоїнтів, а за рахунку 5-5 Стаховський скористався прихованим сетболом і потім подав на партію.

    Українець вийшов вперед у другому сеті (3-1) і втримав свою перевагу до кінця зустрічі.

    Варто зазначити, що в кінці березня Стаховський і Жанвье зустрічалися на «челленджері» в Сен-Брійо, де українець програв французу в першому раунді.

    Нагадаємо, на цьому ж турнірі інший український тенісист Ілля Марченко зазнав поразки у першому колі.

    TAIWAN SANTAIZI CHALLENGER

    Третє коло

    Сергій Стаховський (Україна, 3) - Максім Жанвьє (Франція, 16) 7-5, 6-4

    Джерело: btu.org.ua

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